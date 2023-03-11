日本噁男大鬧吉卜力公園！伸手「偷拍裙底」緊抓雙胸　猥褻畫面瘋傳

▲日本噁男猥褻吉卜力公園少女雕像。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

位在日本愛知縣的「吉卜力公園」去年11月盛大開幕，門票幾乎一開賣就售罄，相當受到歡迎，但近來卻出現許多遊客竟對著公園內的少女動畫雕像做出如襲胸、偷拍裙底或摀嘴綁架等猥褻動作，引發網友不滿，當地政府也要求嚴懲這些遊客。

吉卜力公園位於愛知縣「愛・地球博紀念公園」內，是愛知縣當局投資了340億日圓（約78億元台幣）建設的景點，園內經典重現許多吉卜力工作室的經典動畫場景，包含《龍貓》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》等，吸引大批粉絲和遊客前往朝聖，門票幾乎一開賣就售罄。

不過，CNN報導指出，近來有許多不肖遊客竟對園內的動畫人物雕像做出猥褻動作，甚至還放到網路上，且受害的全是少女角色，如《回憶中的瑪妮》、《地海戰記》等。這些作案遊客清一色都是男性，他們將手機放到人物的裙下假裝偷拍、伸手抓住人物胸部，甚至摀住人物嘴巴模仿綁架動作。

愛知縣知事大村秀章9日在記者會痛斥，吉卜力樂園受到大人和小孩的喜愛，遊客造訪當地就是為了進入吉卜力的世界盡情享受，「在社群媒體上發布這樣的照片是非常不合適的，這樣的行為讓許多人感到不安。」

大村秀章還提了先前高中生大鬧壽司郎的事件，「我們應該對這種行為採取更嚴厲的措施，他們基本上就是在破壞這些財產，就像其他人在迴轉壽司店做的事一樣。」他表示，已經和吉卜力公園管理部門取得聯繫，「一旦發現並確認，他們需要立即阻止這種行為。」

吉卜力公園則表示，他們已通報愛知縣警方，將針對此事進行調查，未來也將對遊客的行為做出更加嚴謹的規範。