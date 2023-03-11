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白宮西側「135年歷史」行政大樓失火！　員工收緊急通知撤離

▲▼白宮西側艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾森豪行政辦公大樓建於1871年至1888年間。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國白宮西側行政大樓10日上午發生火警，當時工作人員全都收到緊急疏散通知，所幸火勢迅速被控制，也未傳出有人員傷亡。根據初步調查結果，應是大樓地下室的冷卻電機故障，才會引發火勢。

根據《福斯新聞》報導，美國特勤局（U.S. Secret Service）證實，白宮西側艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）10日上午發生火警，當時在裡面的工作人員在當天上午8時左右，全都收到一封寫著「緊急疏散」的電子信件，他們也隨即在安全人員的指示下離開建築，直到約8時35分騷亂才平息。

▲▼白宮西側艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮西側艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓特區消防和緊急醫療服務中心（D.C. Fire and Emergency Medical Services）在推特發文表示，初步調查顯示，起火原因是大樓地下室的冷卻電機發生故障，所幸火勢及時受到控制，未造成任何人員傷亡。

艾森豪行政辦公大樓建於1871年至1888年間，位於白宮總統辦公室的西側，擁有566個房間，曾經是世界最大的辦公樓。《紐約時報》指出，這並非此大樓首次發生火災，時任副總統錢尼（Dick Cheney）的禮賓辦公室就曾在2007年的火災中受損，當時也疏散1000名聯邦工作人員，還有一名海軍陸戰隊員在5樓破窗逃生時受傷。

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