　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本妹子參加印度慶典　一群噁男「摸胸強抱」當街性騷誇張影片曝

▲▼日本女遊客到印度參加侯麗節慶典，遭到一群印度男子當街包圍性騷、襲擊。（圖／翻攝自推特／@iramsubramanian）

▲日本遊客參加慶典，被一群印度男子當街包圍性騷、襲擊。（圖／翻攝自推特／@iramsubramanian）

記者張寧倢／綜合報導

今年3月8日國際婦女節正好碰上印度傳統節日「侯麗節」（Holi），一名日本女性遊客到當地參加侯麗節慶典時，竟在大街上遭一群印度男子包圍性騷、襲擊，影片在網路上瘋傳。知名印度寶來塢女演員莉查•查達（Richa Chadha）也站出來聲援受害者，呼籲「逮捕這些人」。

這段影片截至11日上午，在推特上的觀看次數已經突破160萬次，至少4到5名印度男子包圍著一名嬌小女性，朝她噴灑七彩顏料，還把雞蛋用力砸在她的頭上，過程中不時伸手摸她、抱她。女子眼神透出驚恐地護住胸部，轉身想逃之際，又有一名男子湊上來襲胸，她氣得打了對方一巴掌，在眾目睽睽下轉進旁邊一條巷子逃離。

▲▼日本女遊客到印度參加侯麗節慶典，遭到一群印度男子當街包圍性騷、襲擊。（圖／翻攝自推特／@iramsubramanian）

綜合《印度時報》等外媒報導，這名受害者據稱是一名日本遊客，一名反對侯麗節慶典活動的發文者氣憤表示，「想像一下你的姊妹、母親或妻子在另一個國家受到這樣的對待？也許到那時你就明白了。」

寶來塢女星莉查•查達也轉發了這則推特影片並呼籲「逮捕這些人」。印度媒體報導指出，這樣的事情已經不是第一次，過去也有大量影片顯示，許多英國女性遊客都被以「侯麗節」的名義騷擾和猥褻。德里婦女委員會主席瑪利瓦爾（Swati Maliwal）表示這種情況令人不安，現已通報德里警方要求逮捕嫌犯。

▼印度女演員轉發推文聲援。（圖／翻攝自推特／@RichaChadha）

▲▼日本女遊客到印度參加侯麗節慶典，遭到一群印度男子當街包圍性騷、襲擊。（圖／翻攝自推特／@iramsubramanian）

此前，印度網路婚友聯誼公司「BharatMatrimony」拍攝公益廣告短片，片中一名參加完慶典的女子洗去臉上的顏料後，露出了瘀青、流血等傷勢，呼籲正值國際婦女節的傳統慶典應該創造出對於女性更安全、更尊重、更具包容性的環境。然而，這段短片卻引發部分人不滿與抵制，認為「這傷害了宗教情緒」。如今這段日本遊客受性騷攻擊的影片，證實了女性在印度慶典期間的危險處境。

ET快訊
公車「車窗撞爆」！　三重女慘遭玻璃插眼
失蹤上兵游到對岸！　鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」
「林襄的肚臍」紅到日本！　震撼封中華啦啦隊是奇蹟
中華隊今晚戰荷蘭！　最新賠率出爐
快訊／南橫公路嚴重落石！　全線中斷
台灣越級打怪！她一早發抖「義大利太強」　球迷：是贏美國二隊
日本妹子遭一群噁男「摸胸強抱」！　當街性騷影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

茶園性剝削巨案！70女「肉體換取工作」　脫衣面試密錄器畫面曝光

才剛裁員13%！　華爾街日報：臉書母公司Meta又計劃大刪人力

加拿大小學生好酷　竟發現過敏速效救命藥…上太空反成「劇毒」殺人工具！

新加坡「非洲豬瘟」再添17例　星國豬肉品攜入台最重罰100萬

白宮西側「135年歷史」行政大樓失火！　員工收緊急通知撤離

菲利普離世2年「新愛丁堡公爵」出爐！他生日當天獲英王冊封

日本妹子參加印度慶典　一群噁男「摸胸強抱」當街性騷誇張影片曝

阿根廷22萬雞隻染禽流感死亡！蛋價恐再攀升　全面禁出口禽類

美國會議員提武器租借法案　強化台灣防衛

美監管機構接管矽谷銀行　金融風暴後最大銀行業危機

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄、籃籃狂嗑義大利麵！　「故意沒吃完」力挺中華隊

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

茶園性剝削巨案！70女「肉體換取工作」　脫衣面試密錄器畫面曝光

才剛裁員13%！　華爾街日報：臉書母公司Meta又計劃大刪人力

加拿大小學生好酷　竟發現過敏速效救命藥…上太空反成「劇毒」殺人工具！

新加坡「非洲豬瘟」再添17例　星國豬肉品攜入台最重罰100萬

白宮西側「135年歷史」行政大樓失火！　員工收緊急通知撤離

菲利普離世2年「新愛丁堡公爵」出爐！他生日當天獲英王冊封

日本妹子參加印度慶典　一群噁男「摸胸強抱」當街性騷誇張影片曝

阿根廷22萬雞隻染禽流感死亡！蛋價恐再攀升　全面禁出口禽類

美國會議員提武器租借法案　強化台灣防衛

美監管機構接管矽谷銀行　金融風暴後最大銀行業危機

捷克球員正職是地理老師、消防員　打經典賽等於站上大聯盟

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！　突做1動作被罵：噁爆了

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

屏東南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光認識社區之美

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

前男友討NBA紀念外套！她說：弄丟了　噁男暴走竟嗆PO嘿咻片

艾薇宣布喜訊「我的全新事業」　福利曝光…竟要送投資人「股利」

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

國際熱門新聞

日本妹參加慶典　當街遭摸胸性騷誇張影片曝

4.8萬年殭屍病毒復活　仍有傳染性

75歲嬤「中風住院」遭性侵　大出血致死

矽谷銀行困境引發恐慌　美股收黑345點

俄對烏空襲極音速飛彈用量締新高　估戰爭還能打2年

伊朗聲明：將與沙烏地阿拉伯恢復外交關係

美監管機構接管矽谷銀行　金融風暴後最大銀行業危機

澳洲沙灘挖出「嬰兒佛像」！歷史專家鑑定後嚇壞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

單親媽「逼國三兒」亂倫性愛！每周2次淪洩慾工具

比基尼妹被鯊魚咬斷左手臂　爆血畫面曝光

美媒：澤倫斯基尋求現身奧斯卡典禮 　連兩年遭拒

巨鯨「脊椎恐怖凹折」掙扎繼續游

美情報：中不希望台問題爆衝突　毛寧回應了

更多熱門

相關新聞

印度另類抗疫　焚燒「新冠病毒」怪物像

印度另類抗疫　焚燒「新冠病毒」怪物像

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，印度衛生與福利部10日晚間宣布，全國確診病例達50例，而就在近日舉行的知名慶典活動侯麗節（又名灑紅節）中，竟然出現一具象徵是「新冠病毒」的巨型怪物像，並放火焚燒了雕像，象徵印度人將會戰勝病毒的樂觀精神。

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

日本遊客對台灣第一印象「又髒又臭」

2麵+魚1.5萬！日女遊羅馬遭坑錢

2麵+魚1.5萬！日女遊羅馬遭坑錢

「新娘是風俗妹」新郎一句話man炸

「新娘是風俗妹」新郎一句話man炸

彩虹眷村太夯　櫻花妹急拍照忘拿行李

彩虹眷村太夯　櫻花妹急拍照忘拿行李

關鍵字：

印度性騷日本女性日本遊客侯麗節印度慶典

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

張育成開轟　外媒問敬禮？

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

韓國瀕臨淘汰！韓媒呼籲看看台灣

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面