日本妹子參加印度慶典　一群噁男「摸胸強抱」當街性騷誇張影片曝

▲日本遊客參加慶典,被一群印度男子當街包圍性騷、襲擊。(圖/翻攝自推特/@iramsubramanian)

記者張寧倢/綜合報導

今年3月8日國際婦女節正好碰上印度傳統節日「侯麗節」(Holi),一名日本女性遊客到當地參加侯麗節慶典時,竟在大街上遭一群印度男子包圍性騷、襲擊,影片在網路上瘋傳。知名印度寶來塢女演員莉查•查達(Richa Chadha)也站出來聲援受害者,呼籲「逮捕這些人」。

For those who were against the #BHARATMATRIMONY Holi campaign. A Japanese tourist in India. Imagine your sister, mother or wife being treated like this in another county? Maybe you will understand then. pic.twitter.com/VribIpXBab