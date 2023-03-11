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美監管機構接管矽谷銀行　金融風暴後最大銀行業危機

▲▼矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）。（圖／路透）

▲矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）。（圖／路透）

文／中央社記者張欣瑜舊金山10日專電

美國矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損導致銀行股週四重挫後，美國聯邦監管機構今天宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。

今天美股開市後劇烈震盪，矽谷銀行（SVB）停止交易，昨天重跌25%的西太平洋銀行公司（PacWest Bancorp）收盤跳水37.91%。

美股週四因矽谷銀行母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）透露希望經由現金增資募資22.5億美元（約新台幣692億）後，市場出現恐慌，SVB股價聞訊崩跌超過60%，銀行類股全線跳水。

總公司位在加州聖克克拉（Santa Clara）的矽谷銀行，為全美第16大銀行，主要服務科技、風投、以及新創公司。2022年底前，銀行總資產為2090億美元，存款總額為1757億美元。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）今天宣布，加州金融保護和創新部門（ California Department of Financial Protection and Innovation）已關閉矽谷銀行、並由FDIC接管銀行資產。

FDIC指出，為保障存款人權益，於接管後已立即將其受保儲戶的存款移轉至「聖克克拉國家儲保銀行」（ Deposit Insurance National Bank of Santa Clara ，DINB）。

根據FDIC，受保儲戶最慢週一早上之前便可動用銀行內的資金。存款總額超過FDIC保障的25萬美元上限的客戶，將收到接管證明，紐約時報指出，這意味著收到此證書的客戶，未來能首先獲得還款。

華爾街日報指出，自聯準會啟動升息循環壓制通膨後，新創公司以超乎SVB預期的速度自銀行提款，加上新的投資停滯不前，SVB無新的資金流入，與此同時，SVB持有債券因利率上升價值縮水，導致SVB被破關閉。

FDIC表示矽谷銀行是今年第一間關閉的投保金融機構，美國媒體紐約時報和CNBC指出，SVB事件已引爆骨牌效應隱憂，是繼2008年金融海嘯後最大的銀行業危機。

 
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