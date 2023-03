美監管機構接管矽谷銀行　金融風暴後最大銀行業危機

▲矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)。(圖/路透)

文/中央社記者張欣瑜舊金山10日專電

美國矽谷銀行(SVB)揭露鉅額虧損導致銀行股週四重挫後,美國聯邦監管機構今天宣布矽谷銀行關閉,並將其存款轉至另一間存款保險銀行,引爆自金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。

今天美股開市後劇烈震盪,矽谷銀行(SVB)停止交易,昨天重跌25%的西太平洋銀行公司(PacWest Bancorp)收盤跳水37.91%。

美股週四因矽谷銀行母公司矽谷銀行金融集團(SVB Financial Group)透露希望經由現金增資募資22.5億美元(約新台幣692億)後,市場出現恐慌,SVB股價聞訊崩跌超過60%,銀行類股全線跳水。

總公司位在加州聖克克拉(Santa Clara)的矽谷銀行,為全美第16大銀行,主要服務科技、風投、以及新創公司。2022年底前,銀行總資產為2090億美元,存款總額為1757億美元。

美國聯邦存款保險公司(FDIC)今天宣布,加州金融保護和創新部門( California Department of Financial Protection and Innovation)已關閉矽谷銀行、並由FDIC接管銀行資產。

FDIC指出,為保障存款人權益,於接管後已立即將其受保儲戶的存款移轉至「聖克克拉國家儲保銀行」( Deposit Insurance National Bank of Santa Clara ,DINB)。

根據FDIC,受保儲戶最慢週一早上之前便可動用銀行內的資金。存款總額超過FDIC保障的25萬美元上限的客戶,將收到接管證明,紐約時報指出,這意味著收到此證書的客戶,未來能首先獲得還款。

華爾街日報指出,自聯準會啟動升息循環壓制通膨後,新創公司以超乎SVB預期的速度自銀行提款,加上新的投資停滯不前,SVB無新的資金流入,與此同時,SVB持有債券因利率上升價值縮水,導致SVB被破關閉。

FDIC表示矽谷銀行是今年第一間關閉的投保金融機構,美國媒體紐約時報和CNBC指出,SVB事件已引爆骨牌效應隱憂,是繼2008年金融海嘯後最大的銀行業危機。