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快訊／Google花3億打發媒體議價？　林楚茵批數發部別拿基金來搪塞

▲▼立法院新聞議價法案公聽會 林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

對於Google宣布以三年3億元的預算，推出台灣新聞數位共榮基金，引發討論是不是Google想要透過此種方式打發國內媒體業者、學者專家、立委們正如火如荼地研議媒體議價法，民進黨立委林楚茵10日受訪時表示，媒體分潤絕對不能用「共榮基金」來取代，媒體分潤的基礎是使用者付費原則，不能和基金混為一談，主管機關對數位平台要拿出魄力與決心，「不要拿基金來搪塞」。

林楚茵表示，Google在3月8日已經表態不採用分潤形式，而是宣布將提出新台幣3億元的「台灣新聞數位共榮基金」來協助新聞產業發展。首先，她肯定Google履行身為一個跨國企業的ESG企業社會責任，一起來對改善台灣媒體環境做努力。

但是她要強調，媒體分潤絕對不能用「共榮基金」來取代，因為要求媒體分潤的基礎是使用者付費原則，不能和基金混為一談，否則就是鴕鳥心態，只是治標不治本。

同時，林楚茵也批評數發部，她表示，數位平台也支持媒體分潤法制化，讓媒體分潤議價回歸商業市場機制，她要求主管機關不能拿基金來搪塞，應該對數位平台拿出魄力跟決心，用分潤模式來改變國內新聞生態。

Google在3月8日 宣布將推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，內容為：未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，來支持新聞產業的轉型發展和永續經營，並將持續與台灣政府和產業夥伴溝通、合作、共創新局。而該基金開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體都能報名和提案，待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023上半年完成第一輪徵件。

對此，主管媒體議價的數發部也透過新聞稿方式表示，樂見 Google 提出數位轉型共榮方案，數位部也支持新聞有價，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效。

數發部指出，很高興在完成第一輪談話後，Google展現誠意傾聽新聞產業夥伴的聲音，設立基金，展現對話的初步成果，期待Google跟新聞產業雙方能夠在後續對話中，凝聚更多共識，進而推動更多合作，讓台灣成為資訊更加通暢、優質多元的民主社會。

另外，數發部也表示，行政院跨部會小組即將啟動新一輪新聞業和數位平台間的共榮對話，以進一步推動平台、新聞共榮，也鼓勵包含Google 的大型跨境數位平台繼續深化與支持台灣新聞產業之間的合作，以對台灣新聞業及整體民主發展帶來正面助益。

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