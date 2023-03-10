單親媽「逼國三兒」亂倫性愛！他心疼母失戀　每周2次幫洩慾

▲少年多年來被母親強迫亂倫，最終走上媽媽活的歧路。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



記者王佩翊／編譯

日本一名長年替青少年提供性問題諮商的女性醫療人員，曝光了一例震驚各界的個案，當事少年自國三起就被母親強迫性交，每周2次，且只要不從，母親就會開始哭泣，讓他心生愧疚。不僅如此，因為媽媽經常不讓他戴套，導致少年只要發現母親生理期沒來，就會害怕對方是否懷孕。一切直到母親交了新男友才停止，然而這時他卻認為母親拋棄他，因此開始了「媽媽活」，向50多歲的女客人賣淫，以賺取零用錢。

根據《朝日新聞》報導，少年在電話諮商中表示，自己和母親從小就兩個人相依為命，然而國三的某一天，剛和男友分手的母親突然趁他在洗澡時，走進浴室，隨後開始幫少年洗澡，然而洗著洗著卻突然握住他的生殖器，使其射精，同時還告訴他自慰是不好的事，必須「正常發洩」，此後兩人便開始母子亂倫。

由於少年在學校有參加社團，因此母親都會趁他沒有社團活動的周三與周日晚間發生性關係。少年指出，只要母親喝酒，就是性交的信號，而母親也常常醉著對他說，「你真的長得好像爸爸。」少年雖然一開始不願意與母親發生性行為，但是每當母親開始哭訴，他就會心軟，而且自己也越來越享受兩人之間的性關係。

有時少年會故意在廁所內自慰，使自己在被母親強迫發生關係時硬不起來，然而這時母親則會故意口交。少年就這樣在想拒絕卻又無法拒絕的情況下，與母親長期維持不正當關係。每當少年崩潰表示，無法拒絕母親的自己也有錯時，母親都會說服他稱，「身體的反應跟你的心裡的想法是兩回事，你沒有錯。」

儘管母親每一次都告訴少年「這是最後一次」，但卻還是經常在喝醉時撲倒少年。只要少年為了躲避性行為逃到朋友家，母親就會哭著說，「我真的好寂寞！」心軟的他往往都會再一次答應母親。

直到數年後，母親交了新男友，不再與少年發生性關係，當事人反而覺得自己被母親拋下，甚至因此去找了「媽媽活」，靠著陪年長女性睡覺賺錢。據悉，少年已經和2名50多歲的女性發生過性關係，每次可以取得4萬日幣（約新台幣9000元）的酬勞。

提供諮商的醫護人員指出，少年選擇媽媽活的行為正是遭受性暴力的後遺症，因為被母親征服了肉體，因此才會想要藉由征服與母親相同年齡層的女性的肉體，來證明自己。