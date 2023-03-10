女員工淪後宮！店長熊抱「手伸進衣服」亂摸襲胸　噁辯：是在取暖

▲南韓保險店長公然猥褻多名女員工，總公司後續處理更誇張。（翻自《JTBC》畫面）

圖文／鏡週刊

南韓知名保險公司「興國生命保險」近日爆出相當變態的事件，一名在京畿道富川市分店的店長，把辦公室的女職員當成後宮，毫無羞恥地直接在辦公室裡公然猥褻女職員。不過更誇張的是，總公司後續派人處理猥褻事件，卻造成被害女員工的二次傷害。

據南韓《JTBC》報導，受害女員工指出，事發在1月底，這名分店長在辦公室裡，直接抱住她，隨後更把手伸進上衣內亂摸襲胸，女員工不斷掙扎抵抗，而且旁邊還有其他員工，但店長依然我行我素對女員工性騷。據女員工的說法，店長對她猥褻後離去，但過不久又聽到其他女員工在哀號，原來店長又對其他女員工猥褻性騷。

報導指出，事發數天後，這名店長找來被害的女員工們，向她們道歉，但卻說了非常噁心的理由：「因為天氣太冷，手很冰，我小時候都是這樣取暖的，絕對不是惡作劇！」女員工聽聞後，內心相當氣憤，於是上報總公司，希望總公司能夠處理。

不過總公司派來處理猥褻事件的高層，又是另一隻惡魔。被害女員工們說，這名總公司高層非但沒有安撫她們的情緒，還故意語帶威脅施壓：「這事鬧大，你們必須得走人，我雖然和店長有30年交情，但我現在可以把他給裁了！你們爽了嗎？」

被害女員工們發現猥褻事件無法獲得公司的協助後，轉而報警處理，讓事件進入司法程序。興國保險公司眼見事態擴大，除了讓猥褻女員工的分店長辭去職務，也以「對被害人二次傷害」為由，將該名總公司高層解雇。

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