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震後12年福島災民返鄉意願低　疏散解除「僅4戶」返鄉

▲▼311大地震,殘破家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本311大地震將滿12週年，疏散令解除後災民返鄉意願低。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

日本311大地震將滿12週年，當時受災最嚴重的福島縣多處被列為「返鄉困難」區域，迫使15萬多人撤離家鄉，政府去年6月解除重建地區疏散令，如今時隔8個月返鄉居民仍寥寥無幾。共同社調查顯示，近8成災民認為與疏散前生活區域的「聯繫變少了」。

共同社報導，針對福島核事故後被疏散至外地災民進行調查，詢問災民返鄉意願、居住地認同等。結果顯示，77%的人感到與家鄉聯繫變淡，其中原因「已經過去太久了」最為常見，其後是「與朋友和其他疏散災民聯繫減少」。

關於居住地認同的提問，43%的人認為「疏散地」為居住地；11%則認為「疏散前住的地方」才是居住地，「沒有」、「不知道」總計33%。

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲福島災民因顧慮核電廠輻射，放棄返回家鄉。（圖／路透）

值得注意的是，近5成災民返鄉意願低，其中27%的人「放棄返鄉」，另21%則表示「不想回去」，理由包括「決定在疏散地定居」、「核電廠輻射疑慮」等。

另一方面，有78%的人仍希望與過去生活圈「保持聯繫」，其中「因為是故鄉」、「有感情」等回答佔6成以上。自由填寫欄位中有人寫道，「雖然現在也很滿足，但過去在福島的生活很幸福。一想到就感到悲傷失落，這種心情不會消失。」反映災民雖已在外地扎根，仍思念故鄉的矛盾情緒。

▲▼ 日本福島核災後，被日本政府指定為「返家困難區域」的福島縣葛尾村，12日部分地區解除避難指示，並拆除限制出入指示牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島核災後，被日本政府指定為「返家困難區域」的福島縣葛尾村，12日部分地區解除避難指示，並拆除限制出入指示牌。（圖／達志影像／美聯社）

自去年6月日本政府宣布解除疏散令以來，僅有4戶居民回到福島葛尾村，並且其中3戶在葛尾村與疏散地兩邊跑。

現年69歲前村政府職員半澤富二雄失落提到，「去年6月，我為時隔11年回到故鄉生活感到高興，下定決心要幫助當地重建。如今過去8個月，只有幾戶居民返回，重建遙遙無期，越來越看不到未來。」

他說，「就算如今一個人在這裡努力，要是我死了，一切就都結束了吧...我想在活著的時候看到居民回來，但或許很難。」

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