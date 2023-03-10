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比中指「受憲法保障」　加拿大法官判無罪：上帝賦予的權利

▲▼法官,法槌,法庭,法院,裁定,判決,庭審,審判,聽證會。（圖／CFP）

▲魁北克法官裁定，比中指是憲法保障的天賦人權。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大45歲男子艾普斯坦（Neall Epstein）與鄰居發生衝突後，向對方豎起2根中指，未料因此挨告。不過，法官加利亞薩托斯（Dennis Galiatsatos）裁定，儘管這個手勢不太禮貌，但不會引發刑事責任，「向某人比中指不是犯罪。比中指是上帝賦予、憲章明文保障的權利，屬於每一位血氣方剛的加拿大人。」

CBC及《衛報》等外媒報導，魁北克省法官加利亞薩托斯2月24日做出裁定，但此案本周才躍上新聞版面。他直言，被告因為比中指而遭逮捕與起訴，令人困惑且不公正，還透過英語雙關語表示，法庭不僅駁回起訴（throw out），還「傾向真的把文件丟出窗外」，可惜法庭沒有窗戶。

被告艾普斯坦是一名老師及2個孩子的爸，2021年5月18日因為涉嫌騷擾及威脅等罪被捕。當天稍早，他遇到早有過節的34歲鄰居納卡契（Michael Naccache），遭到對方咒罵與威脅，於是回敬中指及割喉手勢，接著轉頭就走，沒想到散步回家時卻被逮捕。

納卡契宣稱看見割喉手勢後，非常擔心自己的生命安全。但法官加利亞薩托斯不認同，「他憑什麼依據擔心艾普斯坦是潛在殺人犯？他（艾普斯坦）跟孩子安靜散步、與街上其他年輕家長聊天這些事實嗎？如果這是一套標準，我們全都應該擔心鄰居是伺機而動的殺手。」

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