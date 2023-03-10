澳洲沙灘挖出「嬰兒佛像」！歷史專家鑑定後嚇壞：明朝製作

▲兩名法國男子在沙灘挖出嬰兒佛像。（圖／翻攝自YouTube／FINN Films）

實習記者林郁婷／綜合報導

法國2名電影製作人2018年在西澳海灘，發現一尊神秘的「嬰兒」佛像，經過歷史學家鑑定後，確定是中國明朝時期所製造，他們認為可能與1421年「鄭和下西洋」有關，不過，歷史上卻找不到任何明朝船隊曾到訪澳洲的紀錄，這尊佛像為何出現在西澳沙灘，至今仍是一個之謎。

根據《衛報》報導，《BBC》電視節目《巡迴鑑寶》（Antiques Roadshow）近日播出在澳洲海灘出土的佛像鑑定，發現嬰兒佛像的是德尚（Leon Deschamps）和湯姆森（Shayne Thomson），當時兩人正在準備拍攝紀錄片，於是拿著金屬探測器在海岸邊探索，突然探測器有反應，兩人就順著沙子往下挖，最後挖出一尊由青銅製成的佛像，重達1公斤。

▲德尚（Leon Deschamps）和湯姆森（Shayne Thomson）。（圖／翻攝自YouTube／FINN Films）

他們對這個佛像非常好奇，於是參加英國電視節目「古董路演」（Antiques Roadshow），尋求專家鑑定，亞洲藝術專家李揚（Lee Young）確認指出，這尊嬰兒佛像應該是製作於明朝時期，並稱它是「世界瑰寶」，另一名西澳博物館研究員麥克勞德（Ian MacLeod）鑑定後也稱「絕對不是贗品」。

德尚猜測，這尊佛像可能是1421年明朝寶船隊所留下，然而卻沒有任何證據證明鄭和到過澳洲，並且多數歷史學家也指出，「中國船隻不太可能在明朝時期訪問過澳大利亞，因為這樣就比1600年代，第一批歐洲探險家早了數百年。」

雪梨大學中國研究所客座教授喬斯林（Jocelyn Chey）表示，即使鄭和真的到訪過澳洲，也不可能來到這個地區。歷史學家兼策展人麥格雷戈（Paul Macgregor）認為最有可能的2種情況，一是中國人來遊玩時留下的，或是被人故意埋在這裡。

德尚在一份聲明中表示，嬰兒佛像到現在都還沒有主人，「我們不認為自己是佛像的主人，而是守護者，希望澳洲政府與華人和當地土著合作，共同資助對該遺址的考古研究，幫助進一步調查佛陀的起源。」