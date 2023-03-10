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嘉義中埔築夢森居探索生態農場　獲環境教育場域設施認證

▲▼ 夢森居環境教育場域認證揭牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 中埔築夢森居環境教育場域認證揭牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉環境教育推動業者-築夢森居探索生態農場於今日(3/10)辦理「環境教育場域設施認證」揭牌儀式，結合中埔國中辦理「走讀中埔」活動。

▲▼ 夢森居環境教育場域認證揭牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

築夢森居在民國99年時，還是一片荒廢的檳榔園，由園主劉朝維、湯怡楓夫婦的努力下，歷經13年的時間，透過種植多樣的植物，運用生態砌石工法，讓園區環境能夠成為許多動物、昆蟲的友善棲地，於111年時，受到嘉義縣環境保護局的鼓勵與支持下，申請環境教育場域設施認證，於111年年底通過。

今年的走讀中埔活動在築夢森居探索生態農場有五感生態探索活動、食農教育-手作窯烤Pizza DIY活動及廢物再利用-小花蔓澤蘭植物染等活動外，結合3/12植樹節，讓小朋體驗扦插台灣特有種-阿里山油菊，讓小朋友可以拿回家種植，從小培養植物照護以及淨零綠生活的概念。

▲▼ 夢森居環境教育場域認證揭牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）
劉朝維表示，築夢森居所堅持的就是想要讓現在的小朋友還可以體驗到大自然的美好事物，我們從一開始的整地、種樹，在朋友的建議下開放園區，後來取得環境講師認證，接著開發各種生態相關的課程、體驗活動，到現在獲得國家環境教育獎的殊榮以及取得環保署環境教育場域設施認證。

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