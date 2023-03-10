2046年會有小行星撞地球？　NASA曝「這1天」機率最高

▲小行星「2023 DW」有機率在2046年2月14日情人節撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）

實習記者任庭儀／編譯

美國航太總署（NASA）最新發現指出，小行星「2023 DW」在23年後有「很小的機率」撞上地球，可能的時間點為2046年2月14日情人節，NASA與歐洲太空總署（ESA）都將其列入危險名單追蹤。

CNN報導，NASA所屬行星防禦協調辦公室（Planetary Defense Coordination Office）7日指出，小行星「2023 DW」直徑近50公尺，相當於一個奧運泳池或足球場的大小，以每秒25公里的速度環繞太陽，目前距離地球約1800萬公里。

小行星「2023 DW」是NASA風險名單中，唯一被「杜林撞擊危險指數」（Torino Impact Hazard Scale）列為1級的天體，其他天體都列為0級。該指標依據其他天體與地球碰撞的風險預測分為0至10級。「0」代表天體撞擊地球的機率為0，或者危險程度極低；「10」則代表撞擊一定會發生，並造成全球氣候大災難。

儘管「2023 DW」在風險名單中名列前茅，杜林撞擊危險指數中「1級」意味著天體撞擊地球機率極低，不值得引起公眾注意或擔憂。

目前，NASA哨兵系統預測這顆小行星撞擊地球的機率為560分之一，ESA則預測機率為625分之一。

NASA也說，新天體首次被發現時因資料不足，通常會顯得較具威脅性，需要數周的觀察才能減少不確定性，並預測未來幾年運行軌道。因此，隨著收集到更多「2023 DW」數據，撞擊機率可能會有巨大轉變。