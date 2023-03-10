大馬前首相慕尤丁遭控貪汙洗錢　涉及金額逾4億令吉

▲慕尤丁在2020年至2021年間擔任馬來西亞第8任首相。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞76歲前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）10日被控4項貪汙罪及2項洗錢罪，涉及金額包括2億3250萬令吉賄款（約新台幣17億元）與1億9500萬令吉非法活動收益（約新台幣14億元），若罪成恐面臨20年刑期與高額罰款。

綜合星洲網、透視大馬等報導，吉隆坡法庭10日上午9時許開庭，法官宣讀4項濫權受賄及2項洗錢控狀，指控慕尤丁在2020年至2021年期間，利用馬來西亞土著團結黨帳戶，收受賄款及非法活動收益。

面對6項指控，慕尤丁表示明白控狀內容，全數不認罪。稍早多名國盟領袖在法庭外聲援，支持者高喊口號、拉起布條力挺慕尤丁。

慕尤丁宣稱，起訴他的決定是由國家行政中最有權力的人士所做出，早在調查完成前就已經決定提控他貪汙濫權，「他們只是在利用執法單位作為達到政治目的的工具，很明顯，提控我是一項有計畫的政治迫害，這是一場有組織的政治報復」。

慕尤丁獲法官批准以200萬令吉保釋，須交出護照，由法庭保管直到案件審結，禁止出境，下次將於5月26日開庭。

慕尤丁去年11月全國大選敗給現任首相安華（Anwar Ibrahim）之後，就面臨貪汙調查，成為馬來西亞第二位被控上法庭的前首相。