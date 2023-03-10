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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委批Google給三億基金是零頭小吃　公平會允諾協助媒體聯合議價

▲民進黨立委劉世芳要求公平會協助國內媒體業者聯合議價。（圖／翻攝立法院議事轉播系統）

▲民進黨立委劉世芳要求公平會協助國內媒體業者聯合議價。（圖／翻攝立法院議事轉播系統）

記者陳弘修／台北報導

國內催生媒體議價法，向國際數位平台如Google、Meta爭取分潤之際，Google宣布將推出「台灣新聞數位共榮基金」，以三年3億元的預算協助新聞產業。對此，民進黨立委劉世芳批評，Google一年在台營收聽說達160億，現在給3億，看起來好像是給個零頭小吃，她要求公平會協助國內媒體在與跨國巨型平台議價時獲得公平對待，公平會也承諾會發文給各媒體公協會，協助聯合行為例外許可。

根據Google宣布的三年3億元的「台灣新聞數位共榮基金」內容，開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。該協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在 2023 上半年完成第一輪徵件。

由於時值數發部正與國內媒體業者、學者、公協會等討論分潤機制與媒體議價立法的內容與進程，Google宣布這個基金計畫立刻引發關注與討論。

有媒體業者代表就直指，Google的基金計畫與目前討論的媒體議價是兩件事，不能夠混為一談，甚至有質疑聲音傳出，媒體議價都還沒結果就變成了3億？會不會是Google精心策劃的作法，意圖打發國內要求分潤與授權金的媒體業者？

另外，媒體公學會也發表聲明，呼籲政府就國際平台付費與合理分潤的根本關鍵，盡快推動下一個階段的對話會議，也希望Meta能提出分潤優化機制與公平合理付費共榮方案。

對此，民進黨立委劉世芳批評，Google一年在台營收聽說達160億，現在給3億，看起來好像是給個零頭小吃。

她在9日質詢公平會時，要求公平會協助國內媒體產業在與國際巨型平台談判議價時獲得公平對待，包括聯合行為的例外許可。

公平會副主委陳志民也允諾，公平會會協助國內媒體業者在與國際數位平台協商時的聯合行為例外許可。在劉世芳要求公平會不能只是口頭說說的要求下，陳志民也同意會發文給媒體公協會，說明公平會可以提供協助的作為。

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