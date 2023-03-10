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南韓「最大在野黨」黨魁李在明涉貪　心腹輕生亡！留遺書勸：放下吧

▲▼李在明擔任京畿道知事時的首任秘書室長全某，9日晚間被發現在自宅輕生死亡。（圖／達志影像／newscom）

▲李在明擔任京畿道知事時的首任秘書室長全某，9日晚間被發現在自宅輕生死亡。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明被控瀆職、貪腐、收賄，包括過去擔任城南市長時涉嫌以變更地目為條件，要求斗山建設等企業向職業足球隊繳納後援金，2月中旬曾遭檢方聲請羈押。最新消息指出，李在明的心腹、前京畿道知事秘書室長全某昨（9）日晚間在住處輕生，留下6頁的遺書。

根據《韓聯社》，李在明過去擔任京畿道知事時的首任秘書室長全某，9日晚間6時45分被妻子發現陳屍在京畿道城南市壽井區的住處，警方在現場發現全某生前留下6頁遺書，內容談及對家人的愧疚、對接受檢方高壓偵查的恐懼，以及勸戒李在明應放棄從政之路，警方初步推斷全某的死因為輕生。

京畿道與城南市指出，全某1978年首度投入公職，其公務員生涯超過40年，2010年李在明當選城南市長以後，全某於2013年被李在明提拔為城南市秘書室長，接著便被李在明視為心腹，2014至2017年擔任蔚藍都市事業所長、城南市壽井區區廳長、行政計畫局長、行政計畫調整室長。

2018年李在明當選京畿道知事，全某擔任首任的秘書室長。2019年，全某被任命為京畿住宅都市公社（GH）經營企劃本部長，之後在李憲郁（이헌욱）辭退GH社長以後擔任代理社長，直到去年12月離職，正式結束公務人員生涯。

李在明2015至2018年擔任城南市長時，以透過職務之便變更地目為利益交換，要求Naver、斗山建設、CHA醫院、蔚藍慰禮等4間企業向城南足球俱樂部（城南FC）繳納共133.5億韓元後援金，當時城南FC的球團實質經營者為李在明的心腹、城南市政策秘書官鄭晉尚（정진상，音譯）。

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／達志影像／newscom）

針對「城南FC案」，檢方曾經於去年12月26日傳喚全某接受錄影偵查，之後便未曾再傳喚全某。全某的家屬透露，全某對於自己的姓名登上媒體報導備感壓力。

另外，全某的家屬強烈拒絕向外界公開全某的遺書。不過，全某在遺書呼籲李在明別再繼續從政，「別再出現其他人為此犧牲」、「我只是好好做事而已，結果卻反而成為檢方的偵查對象，真是太冤枉了」、「（事發當時）我只是一介行政計畫局長，根本沒有權限，卻被以嫌疑人身份立案」、「被搞得家庭破碎」。

據悉，隨著全某輕生死亡，這已經是第5起李在明案周邊相關人物輕生的案例。

►南韓「最大在野黨」黨魁李在明涉貪汙收賄　檢方首次聲請羈押

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