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南韓檢察官庇護攝理教鄭明析　慘遭總統簽署「免職」！現況曝光

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

▲南韓攝理教教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

記者羅翊宬／編譯

串流影視平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，描述南韓當地對社會產生深遠負面影響的4大派邪教，其中攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析魔爪遍及海內外。研究攝理教近30年的大學教授金度亨在節目指出，當初一名檢察官因為庇護鄭明析，最終被判處免職，如今該名檢察官的現況也跟著曝光。

南韓檀國大學數理專業的教授、反攝理教組織「出埃及記」創辦人金度亨（김도형，音譯）在Netflix的紀錄片上強調，攝理教的影響力遍及社會菁英各處，法界、醫界、學界、政界等無一不是攝理教信徒滲透的範圍，他雖然舉出檢察官因庇護鄭明析而導致自身丟失公職的案例，卻未能描述細節。

南韓CSB電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》今（10）日上午邀請律師孫守浩（손수호）上節目，進行每周「偵探孫守浩」的單元。孫守浩此次便探討備受社會矚目的攝理教事件，並補充該名檢察官庇護鄭明析的細節。

▲▼反攝理教組織「出埃及記」創辦人金度亨教授。（圖／翻攝自YouTube@Netflix Korea）

▲反攝理教組織「出埃及記」創辦人金度亨教授在節目透露，一名檢察官因庇護鄭明析而遭免職。（圖／翻攝自YouTube@Netflix Korea）

孫守浩表示，事實上金度亨在節目上提到「遭免職的檢察官」為李姓檢察官，是大韓民國目前第一位遭到懲處免職的檢察官，2007年6月由法務部長提請、並由時任總統盧武鉉簽署通過免職，其相關事蹟至今仍記錄在南韓政府的官報。

孫守浩提到，李某1998年3月首度被光州地方檢察廳任命為檢察官，開啟他的檢方生涯，不過1999年出埃及記的創辦人金度亨向SBS時事節目《我想知道真相》舉報關於攝理教與鄭明析時，卻反而遭到李姓檢察官在電話威脅以妨害名譽罪嫌提告。

2002年，李姓檢察官調任至大田地方檢察廳洪城支廳時，便以職權無故調閱鄭明析遭提告的相關事件紀錄；2004年，李姓檢察官至首爾北部地方檢察廳赴任後，更任意調閱金度亨的出入境紀錄；2005年，李姓檢察官再度多次瀏覽金度亨的出入境紀錄，並將相關資料彙報給攝理教，此事於2006年被南韓當地多間媒體報導，最後終於才面臨免職處分。

孫守浩指出，當時檢方內部有許多人舉報，曾在攝理教舉辦的相關活動場合上看到李姓檢察官，還有其他人爆料，李姓檢察官的妻子就是攝理教的信徒。甚至當鄭明析因為性侵女信徒被告時，李姓檢察官還負責協助其法律問題諮詢。

最後孫守浩補充李姓檢察官的近況。李姓檢察官雖然在懲戒上被判處免職，但由於公訴期已過，加上在協助犯人逃避或是以職權妨礙公務等嫌疑上被認定沒有嫌疑，因此仍有資格擔任律師，事後還曾在大田廣域市儒城區開辦律師事務所，甚至數年前還被大法院（最高法院）選定為公設辯護人。

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