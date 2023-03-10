罕見石胎！嬰兒「死腹中9年」骨架都還在　奪走媽媽一條命

▲美國醫院收治的一名女病患被發現胎兒死在腹中9年，最終奪走她的性命。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國紐約公立醫院收治一名來自剛果的50歲女病患，她因慢性腹絞痛等就醫，而掃描成像顯示，她罹患的是歷史上不到300例的罕見症狀──石胎（Lithopedion）。寶寶胎死腹中後竟然在她肚子裡卡了9年，都沒有被引產，可惜的是她14個月後仍因病重去世。

據國際期刊《BMC女性健康》7日發表的案例報告，一名50歲的剛果難民婦女因武裝衝突輾轉至坦尚尼亞定居，以自然產方式生過8胎，其中3胎夭折，在第9次懷孕時她注意到胎動減少，到當地難民營的衛生機構求診時被告知孩子已無心跳，她按照指示回家等待自然流產，如果不順利2周後再來，結果回診時卻被指控因為她「邪惡」、「吸毒」才會「殺死胎兒」。

▲胎兒死在腹中9年未取出，變成「石胎」害死媽媽。（圖／翻攝自BMC Women`s Health）

她對難民營衛生機構感到畏懼不適，所以並未聽從建議做其他措施取出胎兒，只有回家不斷祈禱，就這樣懷著死胎過了9年，她被重新安置到美國前6個月做了健康檢查，抵達紐約後就被帶到醫院，她患有慢性腹絞痛、消化不良、進食後肚子會發出咕嚕聲等問題，CT掃描檢查發現她小腸梗阻、大靜脈受壓迫，腹中還有一個約15cm乘20cm、相當於萵苣大小的腫塊，中間可見孩子骨架。

醫生推估胎兒應該是子宮外孕約28周後死亡，隨後胎兒無法自然排出身體，便在腹中腐爛，被身體認為可能導致感染的異物，因此進行鈣化作用，最終形成「石胎」。醫學文獻指出，石胎可能因為沒有出血而被忽略，最久可以在體內存留長達60年，也不會引發症狀，全球歷史上僅通報不到300起石胎案例。哥倫比亞曾經就有一名82歲婦女懷著石胎40年，還以為只是胃病，最後才動手術取出。

▲掃描成像可見，腹中「石胎」已經長出小孩的骨架。（圖／翻攝自BMC Women`s Health）

遺憾的是，報告中的剛果婦女堅稱會有石胎是因為被詛咒，她害怕、不信任醫療方法，持續拒絕切除手術，腸梗阻持續發作，伴隨著其他腸胃、卵巢與子宮等部位的腫瘤，最終嚴重營養不良，重新安置到美國的14個月後就重病身亡。