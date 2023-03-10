俄罕見發射6枚「匕首」高超音速飛彈　CNN：恐是戰術改變

▲俄羅斯2022年2月試射「匕首」高超音速彈道導彈。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

CNN分析，俄軍9日凌晨對烏克蘭全境發動猛烈空襲，甚至罕見發射至少6枚「匕首」高超音速彈道導彈（Kinzhal hypersonic missiles），可能標誌著克里姆林宮的戰略轉變。因為，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）就對此坦言，「目前為止，我們沒有能力對抗這些武器。」

▲俄國閱兵典禮上，一架米格-31攜帶「匕首」（Kinzhal）飛行。（圖／達志影像／美聯社）



「匕首」高超音速導彈能以超過5倍音速的速度飛行，可攜帶核彈頭並從米格-31戰鬥機（MiG-31）發射，因此擁有更遠射程，以及從多個方向展開攻擊的能力。此外，它也非常難被偵查。

俄羅斯總統普丁多次宣揚，克宮對於這種武器挹注大量心力，但據信俄軍目前只有數十枚。戰略與國際研究中心（CSIS）研判，「匕首」首次已知使用是在去年3月，接著是去年5月。

▲烏克蘭全境多座城市9日凌晨遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）



烏克蘭軍方證實，俄羅斯黑海艦隊9日發射81枚不同類型的導彈，包括高準度的遠程海陸空武器及「匕首」高超音速導彈系統，擊中國內基礎設施及住宅區。儘管他們成功擊落34枚巡弋導彈及4架伊朗製見證者無人機（Shahed），卻無法攔截「匕首」、Kh-22遠程反艦飛彈、S-300地對空防空導彈（S-300 anti-aircraft missiles）等。

9日空襲導致烏克蘭10個地區的關鍵基礎設施及住宅受損，全境至少11人死亡，成為1月底以來最嚴重的一次攻擊。扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）也因此斷電，自從一年前被俄方接管後第六度使用柴油發電機，稍晚才恢復電力。不過，由於核電廠必須使用電力冷卻放射性物質，因此再度引發核災擔憂。

與此同時，烏東戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）的保衛戰已經維持7個月，雙方都在一場痛苦的消耗戰中承受重大戰損。烏方宣稱再度擊退敵方猛烈攻擊，但俄軍宣稱已經控制該城市的東半部地區。