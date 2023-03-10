　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄罕見發射6枚「匕首」高超音速飛彈　CNN：恐是戰術改變

▲▼俄羅斯2022年2月19日軍演時試射高超音速彈道導彈「匕首」（Kinzhal）。（圖／達志影像）

▲俄羅斯2022年2月試射「匕首」高超音速彈道導彈。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

CNN分析，俄軍9日凌晨對烏克蘭全境發動猛烈空襲，甚至罕見發射至少6枚「匕首」高超音速彈道導彈（Kinzhal hypersonic missiles），可能標誌著克里姆林宮的戰略轉變。因為，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）就對此坦言，「目前為止，我們沒有能力對抗這些武器。」

▲▼俄羅斯空軍的一架米格-31（MiG-31K）在閱兵典禮上，攜帶匕首飛彈（Kinzhal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國閱兵典禮上，一架米格-31攜帶「匕首」（Kinzhal）飛行。（圖／達志影像／美聯社）

「匕首」高超音速導彈能以超過5倍音速的速度飛行，可攜帶核彈頭並從米格-31戰鬥機（MiG-31）發射，因此擁有更遠射程，以及從多個方向展開攻擊的能力。此外，它也非常難被偵查。

俄羅斯總統普丁多次宣揚，克宮對於這種武器挹注大量心力，但據信俄軍目前只有數十枚。戰略與國際研究中心（CSIS）研判，「匕首」首次已知使用是在去年3月，接著是去年5月。

▲▼ 烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭全境多座城市9日凌晨遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

烏克蘭軍方證實，俄羅斯黑海艦隊9日發射81枚不同類型的導彈，包括高準度的遠程海陸空武器及「匕首」高超音速導彈系統，擊中國內基礎設施及住宅區。儘管他們成功擊落34枚巡弋導彈及4架伊朗製見證者無人機（Shahed），卻無法攔截「匕首」、Kh-22遠程反艦飛彈、S-300地對空防空導彈（S-300 anti-aircraft missiles）等。

9日空襲導致烏克蘭10個地區的關鍵基礎設施及住宅受損，全境至少11人死亡，成為1月底以來最嚴重的一次攻擊。扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）也因此斷電，自從一年前被俄方接管後第六度使用柴油發電機，稍晚才恢復電力。不過，由於核電廠必須使用電力冷卻放射性物質，因此再度引發核災擔憂。

與此同時，烏東戰略重鎮巴赫姆特（Bakhmut）的保衛戰已經維持7個月，雙方都在一場痛苦的消耗戰中承受重大戰損。烏方宣稱再度擊退敵方猛烈攻擊，但俄軍宣稱已經控制該城市的東半部地區。

ET快訊
NIKE官網快閃優惠！　整筆訂單75折
台中辣妹「一片雙球海」！　臨檢晃暈畫面曝
最新總統民調！　「這組合」支持度大勝
韓派「日本殺手」對決達比修有！　韓媒：只能創造奇蹟
快訊／全票通過！　習近平三度當選中國國家主席
礁溪老爺火燒慘況畫面曝！　廚房全毀
15秒狂晃片被挖「難怪孫生要分手」　林襄不客氣回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他搭機一半「死在座位上」　旅客目睹嚇哭！狂壓40分鐘CPR救不回

攝理教信徒無所不在！他爆「KBS製作人、口譯」是教友　節目急停播

閣樓「2.4m巨鱷標本」突然眨眼！工地驗收驚魂記　他拔腿就跑

俄用伊朗無人機殺傷烏克蘭平民　美制裁中國零件供應商

白俄羅斯總統盧卡申科簽署法案　叛國官員軍人可處死

俄罕見發射6枚「匕首」高超音速飛彈　CNN：恐是戰術改變

金正恩帶女兒觀看「6彈齊發」飛彈試射　暗示瞄準南韓軍用機場

飛機座位底下「發現子彈」！　南韓機場緊急撤離218乘客

和歌山動物園「2獅染新冠亡」！遭飼育員傳染　日首例非人類病歿

美國新年度預算投資印太　確保競爭中戰勝中國

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

他搭機一半「死在座位上」　旅客目睹嚇哭！狂壓40分鐘CPR救不回

攝理教信徒無所不在！他爆「KBS製作人、口譯」是教友　節目急停播

閣樓「2.4m巨鱷標本」突然眨眼！工地驗收驚魂記　他拔腿就跑

俄用伊朗無人機殺傷烏克蘭平民　美制裁中國零件供應商

白俄羅斯總統盧卡申科簽署法案　叛國官員軍人可處死

俄罕見發射6枚「匕首」高超音速飛彈　CNN：恐是戰術改變

金正恩帶女兒觀看「6彈齊發」飛彈試射　暗示瞄準南韓軍用機場

飛機座位底下「發現子彈」！　南韓機場緊急撤離218乘客

和歌山動物園「2獅染新冠亡」！遭飼育員傳染　日首例非人類病歿

美國新年度預算投資印太　確保競爭中戰勝中國

男搭機捷糖尿病發作昏迷　桃捷警通報消防救護...即時送醫

娛樂圈大姐大為閨蜜養子8年　突遭生父控「侵占孩子玩具」

「大里雞排妹」半夜騎車回家　路口遭賓士撞飛翻滾...驚險畫面曝

朱芯儀抗癌「任性做1決定」！飛離台灣：製造快樂回憶…大姑賈靜雯出聲了

衝好市多「搶到2神物」　幸運妹秒省700元！全場羨慕：只看到雞蛋

快訊／雲林鐵皮工廠火警！全面燃燒傷亡不明　警消灌救中

經典賽》中華隊實力不如人　對戰巴拿馬仍擊出13支安打

「泰國潑水節」必玩全攻略！爽逛全球最大市集　這樣住五星酒店最省

觀世音菩薩生日！「3生肖」鹹魚大翻身　有望一夜暴富

習近平續任中國中央軍委主席　以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

巷口被叭不爽！騎士與駕駛路口幹架　女伴握這根很搶眼

國際熱門新聞

4.8萬年殭屍病毒復活　仍有傳染性

醫美流出藝人換衣畫面！監視器商曝

金融股拖累　美股重挫543點

女DNA檢測找生父　意外發現母被性侵真相

影片曝！德國爆槍擊案　至少6死7重傷

美：中不想開戰　但若無法和平統一會動武

墨西哥毒梟道歉了！　綁4美國人釀2死

菲律賓飛機「失蹤6周」找到了　機上6人全罹難

法國參院通過退休年齡延至64歲

憂經濟衰退　國際油價下跌

研究：越有錢越幸福　年賺逾300萬「爽度直飆」

金融時報：蔡總統紐約演說　美智庫將頒全球領導力獎

阿富汗省長遭炸死！　塔利班奪權後遇害最高階官員

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

忙老屋翻新！屋主嬤「誇張舉動」師傅傻了

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面