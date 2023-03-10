鯊與魟的合成獸！台東捕獲極危「波口鱟頭鱝」　熱血魚販買下放生

▲台東漁港捕獲罕見「波口鱟頭鱝」，鯊魚博物館長買下放生。（圖／翻攝自鯊魚博物館）

記者趙蔡州／綜合報導

台東縣成功鎮8日有漁民捕捉到1條「長得像恐龍的鯊魚」，經鑑定後確定是被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極危物種的「波口鱟頭鱝」，俗稱飯匙鯊。當地魚販、鯊魚博物館長陳文榮以3000元標購後，決定把這一條波口鱟頭鱝帶到海邊野放，希望其未來能平安生存下去。

台東縣成功鎮新港漁港「漁隆1號」8日在成功外海捕捉到一條重34公斤、長約1.5公尺的大魚，回港後於8日下午進行拍賣，最終由陳文榮以3000元標購後。大魚經水試所東部中心鑑定，確定是被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極危物種的「波口鱟頭鱝」。

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波口鱟頭鱝俗稱「飯匙鯊」或「魴仔」，雖然名字中有「鯊」字，卻是魟魚的近親，頭部前圓而寬闊，魚體背面為藍黑色、有白色圓斑，前半身像魟魚，後半身像鯊魚，個性溫馴，屬於底棲魚類，行動遲緩，主要以甲殼類、軟體動物為主食，在台灣近海偶爾可以捕獲，但並不多見。

▲陳文榮2019年在新港漁港也發現過一尾波口鱟頭鱝，但買下時已經死亡。（圖／翻攝鯊魚博物館臉書）

買下波口鱟頭鱝的陳文榮表示，以往標到鯊魚多數都已經死亡，所以發現這條大魚仍「活跳跳」時相當開心，他購入波口鱟頭鱝後，先把其安置在水池中，待穩定後，於8日下午5點帶到某漁港野放。

陳文榮曾多次買下波口鱟頭鱝，像是2014年就在新港漁港發現過一尾，當初買下時仍是活的，趕緊送到水試所東部中心，後轉送到屏東國立海洋科技博物館，2019年9月同樣在新港漁港發現過一尾，但買下時已經死亡。