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蔡總統擬會麥卡錫　美專家：中國反應可能比裴洛西訪台更溫和

▲▼蔡英文總統111年8月3日上午接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團。（圖／總統府）

▲蔡英文總統去年8月接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團。（圖／總統府）

中央社

美國智庫「外交關係協會」研究員塞克斯撰文表示，台灣總統蔡英文4月將在加州會見眾院議長麥卡錫，而非台北，中國這次反應可能會比去年8月時任議長裴洛西訪台後還更溫和。

當時中國在台灣周邊進行大規模軍事演習和飛彈試射行動，並對台灣實體實施一系列經濟制裁。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）指出，這是一個明智的決定，可以讓美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在不排除未來有機會訪台的情況下，對台灣展現美方高層、兩大黨的支持。

但他提到，中國肯定會以某種方式表達不滿並懲罰台灣，但可能會比去年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的反應更為溫和。

蔡總統將在出訪中美洲友邦時「過境」美國，這種做法始於1994年，當時美國允許時任總統李登輝在前往尼加拉瓜的途中過境夏威夷。蔡英文擔任總統期間曾多次過境美國，最近一次是2019年，當時她在紐約和丹佛停留。

根據媒體報導，蔡英文此行將在雷根圖書館（Reagan Library）發表演講。雖然公開演說會激怒北京當局，但蔡英文早於2019年過境期間就在哥倫比亞大學（Columbia University）演講，也在美國其他地方停留期間發表公開談話。

塞克斯認為，在權衡如何應對時，中國將發現自身不得不在相互對抗的衝動之間做出選擇。一方面，距離台灣下一屆總統選舉還有不到一年時間，北京當局希望將蔡英文所屬的民進黨描繪成不負責任、無力處理兩岸問題。

北京的決策者可能會推斷認為，對蔡英文會晤麥卡錫一事做出強烈反應，有助於說服台灣選民不要再選出民進黨候選人擔任總統。

中國也可能認為這是一個很好的機會，藉由更靠近台灣海岸的軍事活動常態化，來繼續改變現狀，就像裴洛西去年訪台後所做的那樣。中國也將被迫堅持自身立場，亦即宣稱更緊密的美台關係是不可接受的，且會付出龐大代價。

塞克斯表示，美中關係的狀況也可能促使北京當局推斷認為，中國應該做出強有力的回應，或者至少這樣做不會有任何損失。

中國依然對美國擊落中方偵察氣球的舉動感到憤怒，還有最近美國公開披露中國正考慮向俄羅斯出售武器、眾議院中國問題特別委員會正在進行聽證會，以及對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源的重新關注等事件發展，中國可能會決定利用這次機會讓美國付出代價。

他還寫道，如果無論會議地點在何處，中國都以同樣的方式做出回應，那麼人們可能會作出結論，為什麼美國高層官員和政界人士不該訪問台北？

如果美台任何層面的互動所付出的代價都相似，美國政界人士和官員將選擇向台灣做更多而不是更少的事情。中國的強硬回應也可能進一步疏遠台灣人民，並可能在即將舉行的總統大選中為民進黨吸引選民支持。

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