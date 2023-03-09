311大地震將滿12年「仍逾2500人失蹤」　53具遺體至今身分不明

▲日本311大地震奪走1萬多條人命，仍有2500多人至今下落不明。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

日本311大地震即將屆滿12周年，根據警察廳截至今年3月1日的統計數據，這場災難導致全日本至少1萬5900人罹難、2523人失蹤，受災最嚴重的福島、宮城、岩手3縣裡仍有53具遺體身分不明。

TBS及NHK報導，截至去年3月底，若加上因為避難導致健康惡化等原因去世的「震災相關死亡」，311大地震死亡數達到2萬2212人，但已確認的死亡及失蹤數都沒有上修，是災難發生後首度出現任何數據皆未更新的狀況。

此外，去年3月至今，沒有遺體身分獲得確認，去年12月到現在，也未再發現新的罹難者遺體。

過去，日本警察廳運用DNA鑑定、根據發現位置推測罹難地點的「地圖定位」等方法，如今也將重新整理遺體特徵，持續確認死者身分。

2011年3月11日，日本東北部發生規模9.0地震，進而引發海嘯與核災，濱海數十座城鎮與村莊被猛浪吞噬，東京以北250公里的福島第一核電廠也發生爐心熔毀。3大災難同時重創，47萬多人被迫撤離家園，合計逾1.8萬人死亡或失蹤至今。其中，名取市閖上（Yuriage）地區幾乎全毀，高達1/10居民死亡。