印尼球場踩踏135死！足球俱樂部主席判1.5年　家屬怒喊：判太輕

▲印尼東爪哇省足球場踩踏事件造成至少135人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印尼東爪哇省足球場去年爆發踩踏事件，警方為平息球迷暴動發射催淚瓦斯，最終導致135人死亡，而印尼泗水法院9日認定阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）主席哈里斯失職，判處1年6個月徒刑，但許多死者家屬認為判決太輕，「我的孩子是被謀殺的！」

印尼東爪哇省地主阿雷馬隊（Arema FC）在去年10月1日的比賽中，以2比3敗給世仇泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya），結果引發球迷不滿衝進場內爆發衝突，而警方為了平息，竟直接朝場內發射催淚瓦斯，恐慌的觀眾為了逃離過度擁擠的球場，因此引發踩踏的憾事。

▲當時警方內部稽查官員坦言，警方在球場內不當使用催淚瓦斯。（圖／路透）



據了解，這場事件造成135人死亡，其中至少有32名孩童，當時警方內部稽查官員坦言，警方在球場內不當使用催淚瓦斯，印尼國家警察發言人德迪（Dedi Prasetyo）也證實有數名員警遭停職調查。

泗水（Surabaya）法院9日宣布，阿雷馬足球俱樂部主席哈里斯（Abdul Haris）被控超賣門票，當天到球場的觀眾超過體育場可以容納的人數，因疏忽致人死亡、受重傷，被判處1年6個月徒刑。

不過，法官的判決比檢察官原本求刑6年8個月輕，有受害者家屬認為判決太輕，感到失望，加上哈里斯是目前唯一，也是首名被判入獄的人，朝球場發射45發催淚瓦斯的警察都尚未被判刑，讓許多死者家屬怒罵，判決實在太輕。

根據CNN報導，受害者家屬戴維（Devi）認為，他的兩個孩子是因為警方發射催淚瓦斯而死亡，「作為失去兩個女兒的父親，我對判決感到很失望，我的孩子是被謀殺的。」