4.8萬年前「殭屍病毒」復活了！　科學家示警：仍能有傳染性

▲科學家從西伯利亞永凍土分離出多株古老病毒毒株，都能感染人工培育的單細胞變形蟲。（圖／翻攝mdpi.com）

記者吳美依／綜合報導

法國科學家從西伯利亞7個地區採集永凍土樣本，從中分離出多株古老病毒毒株，而且都能感染人工培育的單細胞變形蟲，其中最古老病毒距今約4.85萬年，被形容為「殭屍病毒」（zombie virus）。此研究2月18日被發表在科學期刊《病毒》（Viruses）。

法國艾克斯─馬賽大學醫學院榮譽教授克拉維里（Jean-Michel Claverie）好奇，永凍土內含病毒粒子是否仍具傳染性，2014年帶領團隊首次成功復活從永凍土分離出來的病毒，並且植入培養細胞，使其睽違3萬年具有傳染性，但為了安全性考量，選擇僅能感染單細胞變形蟲的病毒，避免波及動物或人類。

團隊在接下來數年持續調查，在最新研究中，能夠感染單細胞變形蟲的最古老病毒來自地面下16公尺的地下湖土壤，據放射性碳定年法估算已有4.85萬年歷史。

克拉維里警告，應該把古老病毒復活的可能性視為嚴重公衛威脅，「我們看到很多、很多、很多其他病毒的蹤跡…我們的理由是，如果感染變形蟲的病毒仍活著，沒有理由其他病毒就不會活著並且感染宿主。」

▲氣候變遷威脅人類存亡，其中也包括全球暖化。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，隨著氣候變遷及暖化，北極圈永凍土逐漸融化，可能釋出休眠數世紀的病原體，危及人類及動物生命。永凍土（permafrost）指0°C以下、至少連續2年凍結在地表下的岩土層，它覆蓋北半球1/5面積，就像時空膠囊一樣保存著古老病毒及大量滅絕生物的木乃伊化遺骸，之所以成為良好儲存媒介，原因包括低溫、無氧且光線無法穿透。

事實上，類似事件已有前例。1997年，科學家從阿拉斯加蘇厄德半島（Seward Peninsula）永凍土挖出女性遺體，卻在肺部樣本發現1918年西班牙流感的毒株基因物質。2012年，科學家證實，一具埋在西伯利亞的300年女木乃伊身上，竟發現天花病毒的遺傳特徵。

瑞典優密歐大學（Umea University）臨床微生物學榮譽教授埃文加德（Birgitta Evengård）認為，人們應該更了解永凍土潛在病原體構成的風險，但也警告切勿危言聳聽，「我們的免疫防衛是在與微生物環境的密切接觸下發展…如果病毒藏在我們成千上萬年都沒接觸過的永凍土裡，我們的免疫防禦可能不足。正確的做法是尊重局勢，積極主動而不只是應對。戰勝恐懼的方法就是擁有知識。」