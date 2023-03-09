南韓總統尹錫悅「就任以來」首度訪日　將攜第一夫人會晤日相岸田

▲尹錫悅、岸田文雄去年9月21日在美國紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓外交部6日宣布，針對南韓大法院（最高法院）2018年針對「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」判決案，由南韓民間企業籌措賠償財源，從而使日本企業擺脫賠償責任後，日韓兩國關係終於迎來改善的機會。稍早日本政府宣布，南韓總統尹錫悅將於本月16至17日訪日，與日相岸田文雄展開會談。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室今（9）日向媒體發佈尹錫悅的訪日消息，至於南韓總統夫人金建希則同樣隨行，而日本內閣官房長官松野博一則同樣於該日下午公布尹錫悅訪日消息，表示岸田文雄將和尹錫悅進行會談，並且共進晚餐，此次為尹錫悅去年5月就任後，首度以南韓總統的身份出訪日本。

松野博一表示，此次尹錫悅訪日行程屬於「工作訪問」。據悉，國家元首前往他國拜訪主要分為國是訪問、正式訪問、工作訪問等3種形式。

報導指出，此次尹錫悅訪日與岸田文雄展開會談時，預計雙方將針對日本解除對南韓3項半導體核心原料（氟化氫、氟化聚酰亞胺、光阻劑）出口限制、日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）等議題進行討論。

南韓總統辦公室高層關係人士9日下午表示，「據我所知，日本政府先前已針對出口限制議題對外發表正面立場。至於GSOMIA，則視後續韓日關係的改善情況而定」。

距離上一次南韓總統訪問日本，是4年前南韓前總統文在寅於2019年6月前往日本大阪出席二十國工業集團（G20）峰會。南韓總統辦公室正式承認修復韓日兩國間的穿梭外交（shuttle diplomacy），「此次組統尹錫悅訪日，無疑重啟了中斷12年的韓日兩國領袖交流，在改善與發展韓日關係上成為重要里程碑。」

最後一次韓日兩國間的穿梭外交，為2011年10月時任日本首相野田佳彥訪問南韓、同年12月南韓時任總統李明博訪問日本。

南韓總統辦公室強調，「尹錫悅總統期盼透過此次出訪日本，能克服日韓兩國過去不幸的歷史、展望未來，擴大在國防安全、經濟、社會、文化等多方面上的合作，並深化兩國人民間的交流。」

至於日本內閣官房長官松野博一則表示，「在應對國際社會的各種議題上，南韓是需要取得合作的重要鄰邦。期盼透過（尹錫悅）此次訪日，以1965年日韓邦交正常化後的友好合作關係為基礎，深化發展日韓關係。」

另外，金建希將與日本第一夫人岸田裕子出席親善活動。

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