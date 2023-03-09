戰2024恐分散藍軍票源！　王建煊：不甘我的事

記者崔至雲／台北報導

監察院前院長王建煊8日宣布將以無黨籍身分參選2024年總統大選，消息曝光後引發外界熱議，而根據一份網路最新民調問到，王建煊若參選是否可能會分散泛藍票源？結果有37.6%的民眾認為可能會分散。對此，王建煊受訪時表示，「藍軍分裂不分裂是他們的事，不甘我的事」，我只為2300萬台灣人民努力。

▲前監察院長王建煊接受中廣主持人王淺秋專訪談參選原由。（圖／記者湯興漢攝，下同）

入口網站《Yahoo奇摩》8日起，以「王建煊決意參選總統，你認爲會對2024選情有影響嗎？」為題進行網路民調，民調問到「你認為王建煊的參選，有可能會分散泛藍票源嗎？」結果有18.4%的民眾認為「非常有可能」，19.2%民眾認為「還算有可能」，有27.5%的民眾認為「不太有可能」，有27.3%的民眾認為「完全不可能」，另有7.6%的民眾「不知道／沒意見」。

至於是否分散藍軍的票？造成藍軍分裂？王建煊回應，他是為台灣2300萬人民幸福努力，不在乎藍、綠、白、黃，「藍軍分裂不分裂是他們的事不甘我的事」。

另，媒體問到，國民黨秘書長黃健庭日前表示，黨主席朱立倫沒有把自己納入國民黨民調中。王建煊說，這是朱立倫個人的事，但是對他印象很好，對於新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘印象也都很好、也都認識，但是人不錯，不代表主張就好，國民黨現在還是在搞不統、不獨、一國兩制、九二共識等，現在應該談大的問題，因為台灣快完蛋了。

媒體問，是否要給國民黨什麼建議？王建煊說，給他們建議，他們也聽不進去，他才是真正為台灣人民謀福利，因為國民黨存不存在問題都不大，2300萬人民才是最重要的。

