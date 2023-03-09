　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍：台海若開戰　首要擊沉中國船艦防封鎖

▲▼ 圖為2022年4月美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號通過台灣海峽。（圖／美國海軍第七艦隊網頁c7f.navy.mil）

▲圖為去年4月美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號通過台灣海峽。（圖／翻攝自美國海軍第七艦隊網頁）

中央社丹佛8日綜合外電報導

美國太平洋空軍司令維巴赫今天表示，台海若爆發戰爭，擊沉中國船艦勢必將成為美軍首要任務，以防中國封鎖台灣，這也是美國前眾議院議長裴洛西去年訪台時，帶給他的啟示。

美國軍事新聞網報導，美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）今天出席美國空軍暨太空軍協會（Air & Space Forces Association）在科羅拉多州奧羅拉（Aurora）舉辦的戰爭研討會時，發表上述言論。

維巴赫在會中告訴記者：「你們都看到前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，中國對他們的船艦做了什麼…他們把船艦部署在台灣東側，作為一種封鎖手段。」

這些船艦上的地對空飛彈，將為共軍創造出維巴赫所謂反介入/區域拒止（Anti-access/Area Denial, A2/AD）接戰區。由於行經這個空域有被擊落的風險，藉此降低敵軍戰機飛越意願。

維巴赫說，儘管美國官員仍將嚇阻中國侵台列為優先事項，「我們勸告中國人不要試圖以武力奪台」，但要是嚇阻無效，接下來該怎麼做仍是一大難題。

談到美國太平洋空軍在台海開戰時的第一步，維巴赫說：「我們必須擊沉中國船艦…擊沉船艦不但是太平洋空軍的目標，也是任何將涉入這起衝突的外國軍隊的主要目標。」

維巴赫表示，為了因應台海可能發生的衝突，美國及盟國軍隊正在計劃並加強共同演練次數。他旗下的空軍聯隊經常在許多島嶼間，演練疏散機組員及戰機的戰略。

ET快訊
慘虧上千萬！　桃園「熱門打卡景點」廠商退出營運
快訊／鴨蛋明起每台斤漲3元！　創歷史新高
快訊／高雄男拒檢撞進騎樓　熱褲妹急逃險沒命
二膽島「26歲士兵寢室消失！」　全島搜索找無人
身分證拿出來！　「生乳捲買1送1」爽吃整個月
大王3支0、滿壘留殘壘！　日媒失望問「柏融怎麼了？」
快訊／金門上兵失聯！　陸軍至今找不到人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖片！人妻突被老公「公主抱」　下秒被當「垃圾」扔進大海

美軍：台海若開戰　首要擊沉中國船艦防封鎖

俄大規模飛彈攻擊！空襲能源設施擊中民宅　烏克蘭全境連環爆

烏俄戰爭陷入消耗戰！　美情報總監：雙方皆無明顯優勢

恐怖媽持刀把女兒寵物倉鼠「活活切碎」　在鏡頭前變態吃下肚

快訊／洛杉磯3警中彈！警方包圍槍手躲藏大樓　直升機市區盤旋中

2比特犬友善搖尾巴突然變臉　暴咬男「扯下鼻子」被警車衝撞擊殺

美國最強匿蹤轟炸機！B-21突擊者高清照曝光　隱身性能更強了

世界最長壽人瑞過世！享嵩壽128歲　去年生日許願：我好想死

澤倫斯基親邀「訪問烏克蘭」　麥卡錫秒打槍：我沒必要去

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

三重疏洪道酒駕車禍！騎士遭「二度撞殺」　耳孔流腦液不治

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

恐怖片！人妻突被老公「公主抱」　下秒被當「垃圾」扔進大海

美軍：台海若開戰　首要擊沉中國船艦防封鎖

俄大規模飛彈攻擊！空襲能源設施擊中民宅　烏克蘭全境連環爆

烏俄戰爭陷入消耗戰！　美情報總監：雙方皆無明顯優勢

恐怖媽持刀把女兒寵物倉鼠「活活切碎」　在鏡頭前變態吃下肚

快訊／洛杉磯3警中彈！警方包圍槍手躲藏大樓　直升機市區盤旋中

2比特犬友善搖尾巴突然變臉　暴咬男「扯下鼻子」被警車衝撞擊殺

美國最強匿蹤轟炸機！B-21突擊者高清照曝光　隱身性能更強了

世界最長壽人瑞過世！享嵩壽128歲　去年生日許願：我好想死

澤倫斯基親邀「訪問烏克蘭」　麥卡錫秒打槍：我沒必要去

強勢壓制發威！近千黑衣人送行竹聯「弟哥」　台中警全面盤查

快訊／疫情連5周降！本土+9403「比上周大減3成」　另增49死

福原愛進軍元宇宙「限量3999個」！單周銷售數字超驚人…隱藏新身分曝光

借錢不成乾脆搶！花蓮5男搶炫富友　逃亡6小時落網

女客爬「天堂階梯」摔破頭下場曝光！縣府沒索賠　還包大紅包壓驚

女兒遭霸凌？　《黑暗榮耀》編劇狠嗆：我有錢，把加害者拖入地獄

網購國外旅遊買氣熱　約8成人出發首選日本

恐怖片！人妻突被老公「公主抱」　下秒被當「垃圾」扔進大海

謝龍介預言供蛋正常要等2年半　建議可向「這國」進口

布局2024「誠信條款」挨轟　林楚茵反擊：民進黨有良知

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

國際熱門新聞

相戀8年女友嫁別人　男扮忍者龜含淚赴宴

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「唉…」研究證實嘆氣最能紓解焦慮

研究：越有錢越幸福　年賺逾300萬「爽度直飆」

蓋洛普：77%美國人對台灣好感創新高

烏戰俘疑遭亂槍處決　澤倫斯基誓言找出兇手

人類首枚「3D列印火箭」即將升空

傭兵組織稱奪巴赫姆特東部　歐盟商緊急供烏砲彈

人類首枚3D列印火箭升空取消　官方揭原因

美情報報告：習近平將對台施壓並削弱美影響力

市場靜待就業通膨報告　道瓊跌58點

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

美國情報機構：中國將持續與俄羅斯合作　不顧國際反彈

美情報首長：中可透過TikTok數據影響對台論述

更多熱門

相關新聞

俄大規模飛彈攻擊打中民宅　烏克蘭連環爆

俄大規模飛彈攻擊打中民宅　烏克蘭連環爆

俄羅斯軍方9日凌晨對烏克蘭各地發動大規模飛彈攻擊，包括首都基輔在內等各地空襲警報大響，俄方鎖定能源設施攻擊，擊中多棟民宅建築物。這是烏克蘭境內時隔3周以來出現如此規模的攻擊，東部哈爾科夫、南部敖德薩地區等地均成為俄軍轟炸目標，相關傷亡統計正在確認中。

美情報總監：烏俄戰爭陷入消耗戰

美情報總監：烏俄戰爭陷入消耗戰

即／洛杉磯3警中彈　警方包圍槍手躲藏大樓

即／洛杉磯3警中彈　警方包圍槍手躲藏大樓

友善比特犬突然變臉　暴咬男扯下鼻子

友善比特犬突然變臉　暴咬男扯下鼻子

美最新匿蹤轟炸機B-21　清晰照曝光

美最新匿蹤轟炸機B-21　清晰照曝光

關鍵字：

台海美中台Kenneth S. Wilsbach軍武國際軍武裴洛西北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

中華隊慘敗　球評曝投打調度有問題

快訊／6000元發放對象擴大！　財政部：年底前出生都可領

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

即／疑不堪照顧病兒37年　母「鐵鎚爆頭割喉」同赴黃泉

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面