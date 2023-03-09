印度大樓瞬間崩塌！電線桿「猛爆火光」土石狂掉　群眾尖叫奔逃

▲印度德里（Delhi）東部一棟廢棄的多層樓建築8日突然崩塌。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印度德里（Delhi）東部一棟廢棄的多層樓建築，在8日白天突然崩塌，目擊民眾嚇得四處逃竄，倒下瞬間塵土捲起的畫面也在推特流傳，所幸未造成任何人員傷亡。

A building collapsed in Vijay Park, Bhajanpura Delhi, Rescue operation underway pic.twitter.com/3WxbeCV4Xm — Gagandeep Singh (@Gagan4344) March 8, 2023

根據NDTV報導，德里東部Bhajanpura地區有一棟廢棄多年的建築，在8日下午3時左右突然倒塌，從現場曝光的影片可以看到，這棟樓一開始就有些搖晃，附近圍觀群眾開始大聲喊著，也沒有人敢靠近，接著建築突然傾斜，先是電線桿被壓到爆出火光，後來就開始有塵土掉落。

火光爆出不久後，整棟大樓就直接往馬路倒塌，所有電線都被扯斷，原本在一旁的民眾害怕遭波及，也全都尖叫避逃，畫面一片混亂。

當地警方表示，這棟建築約有20年歷史，佔地約25平方公尺，而且已經廢棄多時，目前還在調查倒塌原因，周圍也已進行封鎖，幸好未造成任何人員傷亡。