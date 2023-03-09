俄大規模飛彈攻擊！空襲能源設施擊中民宅　烏克蘭全境連環爆

▲俄羅斯從別德哥羅德地區朝烏克蘭方向發動攻擊。俄軍上一次發動大規模飛彈攻擊是在2月16日。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍方9日凌晨對烏克蘭各地發動大規模飛彈攻擊，包括首都基輔在內等各地空襲警報大響，俄方鎖定能源設施攻擊，擊中多棟民宅建築物。這是烏克蘭境內時隔3周以來出現如此規模的攻擊，東部哈爾科夫、南部敖德薩地區等地均成為俄軍轟炸目標，相關傷亡統計正在確認中。

綜合美聯社、CNN等報導，俄軍此次鎖定烏克蘭能源基礎設施發動攻擊，烏克蘭全境空襲警報響起，多地防空系統啟動。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實，霍洛西伊夫區（Holosiiv）發生爆炸；哈爾科夫州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，烏克蘭第二大城哈爾科夫已遭受15次空襲，俄軍轟炸當地的基礎設施。

敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）也通報，當地遭到俄軍大規模飛彈攻擊，多個能源設施及住宅建築物都被擊中，「預計馬上就會出現第二波攻勢，我要求民眾待在避難所中」。北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）、西部利沃夫地區都發生爆炸，類似情形也發生在西北部城市盧茨克（Lutsk）、瑞夫尼（Rivne）等地。

自去年10月以來，俄羅斯一直針對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，起初針對能源基礎設施的襲擊每周約有一次，讓烏克蘭各地城市陷入一片黑暗，但隨著時間推移，攻勢變得分散，評論分析人士猜測，莫斯科可能正在節省彈藥。