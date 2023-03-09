餐飲業瘋搶　鴨蛋產地價恐再漲2元「創歷史新高」

▲餐飲業用鴨蛋替代雞蛋，導致鴨蛋市場也供貨吃緊，產地價恐創新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，農委會主委陳吉仲近日建議消費者，買不到雞蛋可以改吃鴨蛋，導致鴨蛋買氣暴增，加上有許多餐飲業者瘋搶鴨蛋填補雞蛋缺口，有蛋商透露，近日鴨蛋價格一定會再調漲，目前產地價每台斤45元，可能再調漲2元至47元，鴨蛋價格將創歷史新高。

在三峽經營蛋行的謝易真說，主委登高一呼，要消費者改吃鴨蛋，但全台灣只有200萬隻蛋鴨，不像蛋雞有3000多萬隻，鴨蛋產量本來就是量少、固定，現在餐飲業面臨蛋荒，為了做生意只好改買鴨蛋應急，導致鴨蛋也是一蛋難求，而以往鴨蛋價格比雞蛋貴至少5成以上，現在鴨蛋零售價約60元，已經比白蛋便宜了，但在全台蛋荒趨勢下，鴨蛋一定漲，尤其端午節檔期將至，鴨蛋價格恐創歷史新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會畜牧處副處長江文全說，目前雞蛋市場供不應求，帶動鴨蛋、鵪鶉蛋和其他高價動物福利雞蛋的買氣，近期鴨蛋在民生端買氣增加，的確有接到業者反映，可能會再調漲鴨蛋產地價格，至於此波鴨蛋買氣，是否會影響端午節鴨蛋鹹蛋黃用蛋需求，江文全表示鴨蛋仍以供應加工廠為主，影響應該有限。

此外，根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3046萬隻，比上周再減33萬隻，雞蛋每日生產量也跌破不到11萬2千箱，國內雞蛋每天需求約12萬箱，光是官方公布的數字，每天雞蛋就短缺約8500箱、170萬顆雞蛋。

但有蛋農私下指出，實際缺蛋數字絕對比官方公布的還多，產地禽場疫病情況嚴重，很多出事禽場怕波及鄰近禽舍，且撲殺後要等半年才能復養，幾乎都隱匿不報，實際產蛋雞數絕對比官方公布的更少。