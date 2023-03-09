捷運、公車可以「脫掉口罩」了嗎？　南韓最快下周公佈

▲南韓政府考慮解除地鐵等大眾運輸配戴口罩的措施。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓目前僅剩下大眾交通運輸、醫療場所需要義務戴口罩，不過隨著新冠疫情明顯趨緩，加上民眾自律意識頗高，防疫當局也在考慮是否逐步解除防疫措施。最新消息指出，南韓防疫當局過去不斷針對是否解除戴口罩義務向專家諮詢意見，最快下周當局就會對外發表諮詢結果，以及解除戴口罩義務的時間點。

根據《韓聯社》，南韓中央防疫對策本部今（9）日指出，「今年1月30日開放室內空間脫口罩（第一階段）後，從1個月以來的防疫態勢與民眾投訴事項的結果來看，已與專家們檢討是否解除大眾交通運輸戴口罩的義務，預計下周經過中央災難安全對策本部商議後，對外發表相關結果。」

報導指出，先前南韓政府曾向國家傳染病危機對應諮詢委員會徵求意見，表示考量到最近的疫情，若貿然宣布解除大眾交通運輸戴口罩的義務，是否會對疫情產生影響。對此，由公衛專家組成的諮詢委員會7日針對該項目進行討論，大部分專家皆對解除大眾交通運輸戴口罩義務持正面意見。

南韓政府在向專家與相關部門諮詢意見，在經過綜合考量後，預計下周透過中央災難安全對策本部對外公開大眾交通運輸「脫口罩」的詳細實施日期。

目前南韓僅存的新冠防疫措施，包括確診後義務隔離7天、大眾交通運輸與醫療設施等室內空間義務戴口罩，隨著近來新冠疫情日趨穩定，南韓政府開始研議是否陸續解除剩下的防疫措施。

一旦大眾交通運輸解除戴口罩義務，目前在南韓僅剩下醫療院所、藥局、感染高風險族群相關設施需要戴口罩。

南韓傳染病諮詢委員會關係人士表示，「因為就算解除室內配戴口罩義務，大多數的民眾實際上仍維持著戴口罩的生活，因此不少專家認為，就算將解封範圍擴及至大眾交通運輸、醫療院所，也不會對疫情造成影響。」