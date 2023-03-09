美國最強匿蹤轟炸機！B-21突擊者高清照曝光　隱身性能更強了

▲美軍公布匿蹤轟炸機B-21「突擊者」的新照片。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國秘密研發多年的新匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（B-21 Raider）去年正式公開，除了能裝載核子與傳統武器外，還具備無人駕駛功能。美國空軍7日公布新的更清晰近照，讓外界得以一窺機體細節。

綜合外媒The War Zone、Aviation Week報導，美軍7日公開兩張B-21清晰照，包括一張正面拍攝的全機照以及一張駕駛艙特寫，拍攝於2022年11月28日，也就是去年正式公開的前幾天。

▲B-21是一種高科技的隱形轟炸機，除了能裝載核子與傳統武器外，還具備無人駕駛功能 。（圖／翻攝自推特）

B-21整體飛機外型設計非常圓滑，與B-2「幽靈」匿蹤轟炸機類似但略小。分析指出，總體來說，B-21的外型猶如有機體造型（organic look），就好像是「生長出來的，並非建造出來的」。其中最令人印象深刻的特徵，就是駕駛艙兩側的深凹進氣口，進氣道前方的突起結構有助於把邊界層亂流與進入進氣口的空氣分流。

在去年B-21正式公開時，製造這款戰機的諾斯羅普·格魯曼公司執行長沃登（Kathy Warden）表示，B-21內部操作介面與B-2相比，極為先進，隱身性能更強，可觀察性低得令人難以置信，「你會聽得到它，但真的是看不到它」。

B-21每架飛機表定造價約7億美元（約新台幣217億元），是美軍時隔30多年來，再有新轟炸機成員入列，預計將於今年首次試飛。美國國防部長奧斯汀曾說，50年來匿蹤科技的進展全都注進B-21，「即便最精密的防空系統都難以偵測到天上的B-21」。

▼美國去年12月首度公開B-21。（圖／達志影像／美聯社）