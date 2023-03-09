2比特犬友善搖尾巴突然變臉　暴咬男「扯下鼻子」被警車衝撞擊殺

▲男被比特犬咬下鼻子。（圖／翻攝募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國德州男子馬庫斯(Marcus Kizaza)在家門口時，附近人家養的2隻比特犬突然搖著尾巴跑過來，他原本以為狗狗只是想要和他玩耍，沒想到突然進行殘忍攻擊，導致他臉部、腿部和手都被嚴重咬傷，鼻子也被扯了下來。

馬庫斯上月16日在他位於沃斯堡(Fort Worth)家門口，突然遭2隻看似友善的比特犬攻擊。監視器畫面可看到，2比特犬突然跑過來對著馬庫斯搖尾巴，所以他停下來拍拍2狗的頭，當時人在屋內的女兒看到畫面還說，「喔，牠們真可愛」。

友善的2隻比特犬不知為何，突然就瘋狂攻擊馬庫斯，被咬得全身是傷的馬庫斯在街上不斷慘叫，後來好不容易跳到鄰居車上才逃過一劫。目擊者米雷萊斯(Bianca Mireles)表示，「馬庫斯大聲吼叫，那些狗真的很凶，然後我們發現他被咬下的鼻子掉在我們車下」。

米雷萊斯表示，即使救援人員來到現場，陷入瘋狂狀態的比特犬仍想攻擊他們，後來一名警官開車當場撞死其中一隻比特犬，另外一隻則被動物控制人員制伏。馬庫斯後來在醫院接受1個多星期的治療，但因為鼻子被扯掉，平時出門只能帶著口罩，他預計下周會再接受第三次手術。