同性生殖不再是夢！日教授以「雄性細胞」培育卵子：成功誕7幼鼠

▲日本幹細胞專家林克彥研究出以雄性老鼠細胞培育出卵子，讓同性生殖成為可能。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

性少數族群（LGBTQ）對於擁有家庭有著獨特需求，不過往往因天生上的生理構造而導致無法孕育子女。不過如今，日本一名幹細胞專家成功利用雄性細胞培育出卵子，其研究團隊將雄性老鼠的細胞染色體XY改變為XX，儘管因研究仍處初步階段，卵子品質尚屬低劣，但這項研究仍引起學界相當大的注目。

根據《BBC》、《衛報》，日本幹細胞生育治療生殖生物學家、大阪大學教授林克彥（Katsuhiko Hayashi）於當地時間8日在英國倫敦弗朗西斯克里克研究院（Francis Crick Institute）所主辦的第3屆人類基因組編輯國際峰會上介紹該項研究取得的進展，他表示以目前技術上來說，10年內可達到以男性皮膚細胞成功製造出人類卵子。

林克彥表示，「單純從技術角度來看，甚至在10年內（在人類身上）也將成為可能。若這項技術被證明是安全的，將支持在臨床上使用，使兩名男性能夠生育孩子。」

報導指出，研究團隊從熊姓老鼠擷取皮膚細胞，將之轉化為類似幹細胞的狀態，以求創造所謂的誘導多能性幹細胞（iPS細胞），然後將細胞的Y染色體刪除，並從另一個細胞「借來」的X染色體取代使用，從而產生具有兩條相同X染色體（XX）的iPS細胞，。

林克彥透露，「這其中最關鍵的技巧是X染色體的複製」。最後，細胞被放在卵巢類器官中培養，這是一種用於複製老鼠卵巢內條件的培養系統，當這些卵子與正常精子受精後，科學家獲得了大約600個胚胎，這些胚胎被植入「代理孕鼠」體內，然而目前技術尚不成熟，成功率約僅1%，只成功誕生了7隻幼鼠。

林克彥表示，這些幼鼠看起來很健康、壽命也正常，成年後將會有後代。

林克彥已經將研究成果提交給知名科學期刊《自然》（Nature）發表，他表示研究因為還處於非常早期階段，導致卵子品質低劣，加上考量到倫理問題，因此目前現階段該技術還不能安全用在人類身上。

儘管該項技術能夠締造男性同性伴侶生兒育女的前景，但林克彥仍不贊成男性利用該項技術把自己的精子和人工製造的卵子結合來創造嬰兒。

哈佛醫學院教授戴利（George Daley）並未參與這項研究，他認為社會在面臨這項決定之前，研究還有一大段很長的路要走，「儘管林克彥上物發表相關學術成果，但這項研究很吸引人。在人體上做這個實驗，比起在老鼠上更加困難。我們對人類生殖細胞的行程還不夠了解。」

加州大學洛杉磯分校幹細胞科學家克拉克（Amander Clark）教授則表示，該項技術無疑是給了性少數族群一大希望，未來同性生殖將成為可能。