6歲童遭「割斷生殖器」渾身血丟路邊　居民嚇壞：是撒旦獻祭

▲南非一名年僅6歲的男童在貧民窟附近遭攻擊。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

南非日前發生一起兇殘案件，一名年僅6歲的男童在貧民窟附近遭攻擊，兩名兇手朝他的臉部噴灑胡椒水後，竟然直接用刀將其生殖器割掉，再將男童丟在水溝邊等死。有當地居民認為，這可能是為了祭祀撒旦而割走身體部位。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在南非Blue Skye貧民窟（informal settlement）附近，當時一名年僅6歲的男童在路邊遭到攻擊，兩名兇手先用胡椒噴霧噴灑男童臉部，當男童痛苦不堪尖叫時，竟然又持刀割斷他的生殖器，接著將他丟在水溝邊。

當地居民聽到聲響後立刻衝上前想追兇手，沒想到卻看到渾身是血的男童倒在水溝裡，口中還不斷大聲呼救慘叫，當居民尋找傷口來源時，原本擔心孩子是遭刺傷，結果沒想到卻是生殖器被攻擊。

目擊者表示，他們在一片雜草叢生的水溝邊找到男童，「他的生殖器不見了，而且因為胡椒噴霧，他看不清楚也非常痛苦，我認識這個男童，他經常在附近找食物和零錢，他總是帶著微笑也很有禮貌，這真的非常殘忍。」

附近居民得知後皆感到惶恐不安，有些人正考慮搬離此處，而有人說，「有傳言說這是撒旦惡魔崇拜，或是為了某種巫毒儀式，必須取走身體某個部位獻祭，但這個孩子餘生都必須受苦了。」

男童遭攻擊後失血過多險些身亡，所幸緊急送醫後救回一命，但醫院未透露男童病況，警方也還在調查這起謀殺未遂案，目前也尚不清楚兇手是否為成年人。