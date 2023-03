衝機場「搶劫10億現金」槍戰畫面曝光！　智利劫案釀2死

▲智利阿圖羅.梅里諾.貝尼特斯准將國際機場發生劫案。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

智利首都聖地牙哥的機場8日發生劫案,10名全副武裝的歹徒闖入跑道,試圖從運鈔飛機和運鈔車上奪走3250萬美元(約新台幣10億)現金,與維安官員激烈駁火後以失敗告終,卻釀成2人死亡。

一架來自邁阿密的南美航空(Latam Airlines)飛機負責運鈔任務,在阿圖羅.梅里諾.貝尼特斯准將國際機場(Arturo Merino Benítez International Airport)降落後卻遇上劫案。

根據現場畫面,歹徒和智利民航總局(DGAC)維安官員在機身下方激烈交火,旁邊的達美航空飛機也遭波及,滿是彈孔。最後,一名維安官員及一名劫匪死亡,其餘歹徒倉皇逃逸,當局事後在附近發現2輛燒毀汽車。

Delta Air Lines A350 tail damaged by several bullets during a failed robbery at Santiago International Airport in Chile. pic.twitter.com/AWtkLNkfCY