世界最長壽人瑞過世！享嵩壽128歲　去年生日許願：我好想死

▲「全球最年長女性」的南非阿嬤馬茲布科3日辭世。(圖/翻攝自推特/@Powerofafrica_)



實習記者林郁婷/綜合報導

被外媒譽為「全球最年長女性」的南非婦人馬茲布科(Johanna Mazibuko),2022年生日時曾許願早點死去,如今家屬證實,馬茲布科已在本(3)月3日過世,享嵩壽128歲,死因疑似為中風。

根據《鏡報》報導,馬茲布科出生於1894年5月11日,今年已經高齡128歲,據她的媳婦韋辛亞娜(Thandiwe Wesinyana)表示,婆婆在上(2)月14日出現中風現象,送醫治療後28日出院,沒想到仍然在3天後過世,原本5月準備幫她過129歲生日。

▲去年馬茲布科的家人為她慶祝127歲生日。(圖/翻攝自推特/@Powerofafrica_)

馬茲布科這一生從位受過教育,但育有7名子女,現在只有2位還健在,光是孫女和曾孫就超過50人,對於自己能活這麼久,她也感到很意外,猜測可能是與生活在農村有關,不過她在去年生日時曾許下「好想死」的願望,因為不斷看著親人朋友一一離去,獨留自己,讓她覺得活著也沒什麼意義。

事實上,馬茲布科的人瑞稱號並沒有受到官方認證,當地市長James Tsolela表示,「我一直想讓她進入吉尼斯世界紀錄,這樣她才能得到應有的尊重。」

目前被吉尼斯世界紀錄評為世界上最長壽的人,是美國的莫雷拉 (Maria Branyas Morera),享年115歲。

World's Oldest Person Alive, Age 128, Lives in South Africa ????????



"When I die, they must slaughter a cow for me. They must bury me well, so that I never bother them"



Mama Johanna Mazibuko of South Africa, who recently celebrated her 128th year birthday pic.twitter.com/pJgLJPFVHm