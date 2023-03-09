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蔡總統加州會麥卡錫　美國務院強調符合長年政策

▲總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

總統蔡英文4月初擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤，美國國務院今天強調，台灣高階官員過境美國，符合美國長年政策及與台灣的強健非官方關係，且議長有權決定與誰會面。

英國「金融時報」（Financial Times）6日指出，蔡總統4月初計劃出訪中美洲，期間將在加州與麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，也會在紐約停留。麥卡錫7日證實計劃今年在美國會見蔡總統，且不排除日後訪台。

中國外交部發言人毛寧今天指稱，中國「嚴重關切蔡英文過境美國的計劃」，已向美方提出嚴正交涉，要求澄清。

對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報會上表示，麥卡錫有權決定與誰會面，且台灣高階官員過境美國，符合美國長年政策及與台灣的強健非官方關係，蔡總統過去7年已過境美國6次。

普萊斯強調，台灣高階官員過境「不是什麼新鮮事」（nothing new），也不構成什麼突破，完全符合基於美國「一中政策」的現狀。

有媒體質疑，蔡總統在加州停留多天是否適合稱為過境。普萊斯重申，過境符合現狀，已有前例，美方執行「一中政策」方式沒有任何改變。

針對中國外長秦剛近日批評華府，一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八一七」公報向台灣售武，普萊斯表示，美國在做的是強化、捍衛與維護現狀，這個現狀是過去數十年來台海與更廣闊區域和平與安全的核心。

 
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