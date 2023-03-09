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蓋洛普：77%美國人「對台灣有好感」創新高　對中國好感創新低

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲蓋洛普民調顯示，77%美國人對台灣好感創高。（圖／路透社） 

文／中央社

美國蓋洛普最新民調顯示，美國人對中國好感度滑降，15%受訪者對中國抱持好感創下新低。反觀77%受訪者對台灣抱持好感。另有47%受訪者認為台海衝突對美國利益是嚴重威脅。

蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，近年來，美國人對中國的好感度逐步滑落，自2018年以來總共滑降38個百分點。每10個美國成年人中，就有超過8個人對中國抱持負面看法，其中45%看法非常負面，39%看法大多負面。

這項最新民調還顯示，超過3/4或77%的美國人對台灣抱持好感，創下蓋洛普自1996年以來8次調查中的最高數字，比前一次在2021年調查數字高出5個百分點。

這項最新民調在美國國防部宣布國務院已批准對台逾6億美元軍售案前完成的。

這項最新民調顯示，多數共和黨人、民主黨人和無黨派人士對台灣抱持好感，比例分別為78%、81%和75%。

此外，47%受訪美國人認為，未來10年台海若爆發衝突，將對美國關鍵利益構成嚴重威脅。

另有42%受訪者認為兩岸若爆發衝突很重要，但對美國不構成嚴重威脅。10%受訪者認為此事不重要。

而前兩次分別在2004年和2021年進行的民調中，分別有23%和30%受訪者認為兩岸衝突是對美國嚴重威脅，另有些微多數的受訪者認為此事很重要，但不構成嚴重威脅。

在今年的民調中，59%共和黨人、42%民主黨人以及44%無黨派人士認為，兩岸衝突對美國構成嚴重威脅。

蓋洛普這項最新民調於今年2月1日至23日進行，是年度世界事務民調的一部分。民調進行期間，美中關係因中國高空偵察氣球入侵美國領空遭擊落，並導致國務卿布林肯（Antony Blinken）延後出訪北京而進一步惡化。美國政府官員一再警告北京可能考慮對俄羅斯提供軍援，也加劇兩國緊張關係。

蓋洛普這項最新民調抽樣訪問1008名美國成年人，誤差範圍為正負4個百分點之間。

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