6寶媽出國整型！途中慘遭毒梟綁架　3親友陪同2慘死

實習記者蘇敏禎/綜合報導

美國一名6寶媽在3名親友的陪同下,開車跨境到墨西哥整型,不料卻被當地毒梟綁架,美國與墨西哥政府在當地時間7日證實找到4人,但有2名陪同親友已不幸身亡。

綜合外媒報導,美國女子華盛頓麥姬(Latavia Washington McGee)欲到墨西哥塔茅利巴斯州(Tamaulipas)馬塔摩洛斯(Matamoros)進行腹部拉皮的整型手術,她在表親伍達德(Shaeed Woodard)、朋友威廉斯(Eric Williams)以及布朗(Zindell Brown)共3名親友陪同下,4人自駕小客車於3日出發。

LATEST: Two American survivors of a kidnapping in Mexico are back in the United States, sources say. https://t.co/hU0DCtspBU