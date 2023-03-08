　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希臘人5萬人示威罷工　抗議「火車對撞事件」57人慘死

▲▼希臘示威罷工抗議火車對撞，5萬人走上街頭。（圖／路透）

▲希臘示威罷工抗議火車對撞，5萬人走上街頭。（圖／路透，下同） 

文／中央社

希臘民眾對上週火車對撞事故怒火延燒，今天再在全國各地舉行示威，據警方說法，示威人數總計超過5萬人。成千上萬勞工也進行大罷工，抗議發生這場造成57人死亡的悲劇。

法新社報導，這起希臘歷來最嚴重鐵路事故2月28日發生在中部城市拉里薩（Larissa）附近，一輛載有約350名乘客的列車與一輛貨運列車迎頭對撞，至今仍有14名傷者住院。

當天附近車站值班站長承認，他忘了將其中一輛列車變換軌道。他已經遭到逮捕，並且依過失致死罪及中斷交通罪起訴。若被判有罪，他將面臨無期徒刑。

儘管如此，希臘民眾對於政府數十年來管理鐵路網失當及未能推動安全改革，普遍感到憤怒不滿。

警方表示，首都雅典約湧入2萬3000名示威人潮。

▲▼希臘示威罷工抗議火車對撞，5萬人走上街頭。（圖／路透）

路透社報導，希臘鐵路員工自2日開始輪流進行24小時罷工，造成鐵路網停擺。他們表示，多年來他們要求改善鐵路安全準則的要求遭到忽視。

希臘其他公共運輸勞工展現團結加入罷工，造成首都雅典的地鐵、輕軌與公車服務中斷。船員也參與罷工，船隻維持停泊在希臘各港口。

希臘公務員今天將再度進行24小時罷工，加入醫師、教師、公車駕駛與渡輪船員的行列。

罷工的勞工說，這起事故歸咎於政府多年來對鐵路交通的忽視及投資與人力不足。這些弊病來自希臘長達10年的債務危機。

今天中午預計會有大批示威群眾聚集在雅典的國會外面。希臘學生與教師團體先前已表示，他們將參加中午左右在雅典市中心的示威集會，要求當局對事故原因加以徹底調查。

上週為這起事故發起的抗議活動一再爆發警民衝突，包括在雅典。希臘公共秩序部已經表示，當局已與主辦單位協商，希望避免爆發新的暴力情事。

ET快訊
高宇杰維基百科慘被改「奶油王子」　短打失敗遭雙殺
吳念庭開轟救中華隊免遭扣倒　巴拿馬12比5奪歷史首勝
台中恐怖雙屍疑母殺子　父下班見家中鮮血噴竄嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喬治亞人民上街示威「對俄羅斯法律說不」　抗議外國代理人法案

希臘人5萬人示威罷工　抗議「火車對撞事件」57人慘死

「唉…」研究證實：嘆氣最能紓解焦慮　快速自我安撫情緒

美公民在墨西哥遭綁架2死2生還　FBI：毒梟可能綁錯人

秦剛「被迫與狼共舞」說　專家分析：中美進入更加危險時期

越有錢的人越幸福！　美研究證實：年收入超過300萬「爽度直飆」

新郎不是我！相戀8年女友嫁別人　男扮「忍者龜」含淚出席婚禮

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全

俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

老婆跟公公私奔！　綠帽男氣得報警：快逮捕我爸爸

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

男幫烏醋戴「保險套」防漏　穿一半破掉心酸...放過期了

喬治亞人民上街示威「對俄羅斯法律說不」　抗議外國代理人法案

希臘人5萬人示威罷工　抗議「火車對撞事件」57人慘死

「唉…」研究證實：嘆氣最能紓解焦慮　快速自我安撫情緒

美公民在墨西哥遭綁架2死2生還　FBI：毒梟可能綁錯人

秦剛「被迫與狼共舞」說　專家分析：中美進入更加危險時期

越有錢的人越幸福！　美研究證實：年收入超過300萬「爽度直飆」

新郎不是我！相戀8年女友嫁別人　男扮「忍者龜」含淚出席婚禮

辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全

俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

老婆跟公公私奔！　綠帽男氣得報警：快逮捕我爸爸

竹聯幫豪請「170名旗袍辣妹」全來自這間公司！她爆6大咖藝人也在場

快訊／26歲賓士男酒駕「撞死工人」18萬交保　親友籌錢保人

鄧愷威遭球迷酸「奶油公主」！維基百科也被竄改：母隊限制好球數

名嘴稱迎賓妹「想當黑幫夫人」！T妹開嗆：不要汙名化單純工作

小哈被欺負嚇得縮在桌底　汪姐氣炸「肉身扛起」阿金報仇

國際熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

相戀8年女友嫁別人　男扮忍者龜含淚赴宴

她當街用水溝水洗下體！40秒影片瘋傳

日壽司店惡作劇「首起逮捕」！　3屁孩舔醬油瓶被抓

猛男遭2女下藥迷姦　刺穿動脈放血慘死

薑罐被丟菸頭　壽司店宣布「取消迴轉壽司」

比基尼妹被鯊魚咬斷左手臂　爆血畫面曝光

弒父啃心臟！巴西殺手奪百命　被封正義使者

「唉…」研究證實嘆氣最能紓解焦慮

老婆跟公公私奔！男氣得報警：快逮捕我爸爸

人妻臨終求「和前任再來一砲」尪崩潰了

神父佈道一半教堂上演活春宮　他羞喊耶穌

聯準會加速升息衝擊　美股狂洩574點

更多熱門

相關新聞

希臘火車對撞至少57死　值班站長出庭遭羈押候審

希臘火車對撞至少57死　值班站長出庭遭羈押候審

希臘上週火車對撞事故釀成至少57人罹難，涉案的拉里薩火車站值班站長的辯護律師表示，站長今天出庭應訊，遭到羈押候審。

希臘火車事故奪57命　未裝自動防對撞系統釀禍

希臘火車事故奪57命　未裝自動防對撞系統釀禍

台灣大媽「希臘搶房卡」羞辱團員　巨雷舉動全曝光！

台灣大媽「希臘搶房卡」羞辱團員　巨雷舉動全曝光！

希臘火車對撞57死　政府坦承出錯

希臘火車對撞57死　政府坦承出錯

火車高速對撞43死　希臘進入3天哀悼期

火車高速對撞43死　希臘進入3天哀悼期

關鍵字：

希臘火車

讀者迴響

熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

中華隊險遭扣倒　巴拿馬奪歷史首勝

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

「物慾超低」星座女Top 3

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

雙薪12萬！「夫妻慘剩2000」明細曝光　網點名2大錢坑

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

快訊／6000元發放對象擴大！　財政部：年底前出生都可領

台中大里爆母子雙屍命案　兒被綁床上遭割頸慘死

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面