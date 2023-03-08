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秦剛「被迫與狼共舞」說　專家分析：中美進入更加危險時期

▲▼中國大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

▲中國大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

中國外交部長秦剛7日表示，若美國不踩煞車，中美雙方必然陷入衝突對抗。儘管美國官方已重申，尋求與中國競爭但不衝突的立場，但對於長期觀察中國政治的人士來說，秦剛的言論，再度敲響中美關係的警鐘，雙方關係將惡化得更快。

秦剛7日在上任後首場記者會中表示，美國聲稱要替中美關係加裝護欄、不衝突，實際上是要中國打不還手，罵不還口。「如果美方不踩煞車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。」

根據CNN報導，中國時事通訊「外國人看中國」（Sinocism）的創辦人利明璋（Bill Bishop）表示，緊張的中美關係目前仍看不到緩和的跡象，「這感覺確實像是中方決定升級，以更有力地回應它所認為的美國不公平指責和行動。」

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）7日最新民調顯示，目前有超過80％的美國人對中國持負面看法，利明璋說，「預計美中關係會惡化得更快，我擔心現在正進入美中關係更加危險的時期。」

先前分析人士認為，北京當局換下外交部發言人趙立堅，並將行事較為謹慎的前駐美大使秦剛提拔為外交部長，代表著中國正在遠離「戰狼式」外交風格。秦剛也在記者會中表示，所謂戰狼外交是一種話語陷阱，中國外交從不缺乏善意，「當豺狼當道，餓狼來襲時，中國的外交官必須與狼共舞，保家衛國。」

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻指出，對於秦剛的回應她並不感到意外，因為這與中國近期的外交策略一致，「我認為它是自信且尖銳的，但不像戰狼外交那樣咄咄逼人。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院（Lee Kuan Yew School of Public Policy）副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，現階段尚未看到北京在外交上有太多的軟化，「秦剛可能比王毅（前外交部長）還要溫和一些，但王毅才是頭號外交官，他們倆仍在遵循習近平的指示，展示他們的『戰鬥精神』，主動出去打擊針對中國的敵對勢力。」

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