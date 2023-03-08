辣妹脫衣當裸體家政婦　「5小時狂賺6.8萬元」網羨慕：想當她保全





▲女子自爆當裸體家政婦薪資。（圖／Instagram／sincerely__sammi）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女子珊米(Sammie)在網路上自爆，身為裸體家政婦的她，每天只要上空打掃約5間房子，就能輕鬆賺得美元2千多元（約台幣6萬多元），特殊的工作經驗在網路上引發關注。

居住在坦帕市的珊米6日在TikTok表示，「你們想知道我當裸體家政婦一天能賺多少錢？今天我打掃了5間房子，每小時收費美元300元（約台幣9,238元），我還有一名專屬保鑣會在車上等我，以防我發生什麼意外」，每天會把收入的35%支付給保鑣。

珊米表示，雖然她沒有特別要求小費，但許多顧客仍會主動提供，「第一間房子給我美元150元小費（約台幣4,620元），第二間小費給美元120元（約台幣3,696元），第三間和第四間分別給美元150元和110元（約台幣3,388元），第五間房子則慷慨給了美元200元（約台幣6,160元）」。

珊米一天只要工作5小時就能賺到美元2,230元（約台幣68,695元），影片發布後讓許多網友十分羨慕，紛紛怨嘆「我找錯工作了」、「我要辭職」，不過也有網友笑稱，「她的保全只要坐在車上就可以拿錢，結果當保全最賺」。