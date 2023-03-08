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俄瓦格納傭兵組織宣布　完全掌控「巴赫姆特東部」

▲▼ 俄羅斯軍隊朝巴赫姆特推進中。（圖／CFP）

▲烏克蘭頓巴斯地區巴赫姆特戰況激烈。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津8日宣稱，俄軍已占領巴赫姆特（Bakhmut）東部。就在7日，烏克蘭總統澤倫斯基受訪時才說要堅守巴赫姆特，因為俄軍一旦奪下此地等同打通一條能長驅直入的大路，將占領烏東其他主要城市。

巴赫姆特位在烏克蘭東部頓巴斯地區，是戰前擁有約7萬人口、採鹽業興盛的小鎮，但在戰爭開打後，此地淪為斷垣殘壁，數萬人逃離家園，巴赫姆特爭奪戰也是俄烏開戰以來最血腥冗長的一戰。

依據瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）8日最新說法，瓦格納部隊已經完全掌控巴赫姆特東部地區，「巴赫穆特卡河（Bakhmutka River）以東的所有一切已經落入瓦格納完全掌控之中」。目前CNN、衛報均無法獨立核實普里格津的說法。CNN已連繫烏克蘭軍方尋求回應。

▲▼ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日接受CNN採訪時表示，烏克蘭的戰術就是堅守巴赫姆特，一旦巴赫姆特被俄軍拿下，敵軍就能長驅直入，可以到克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk），打通一條通往烏克蘭其他城鎮的道路，「這就是為什麼烏軍要堅守的原因」。

澤倫斯基也說，俄羅斯目標在於至少奪得一場勝利，若能在巴赫姆特插旗，將有助動員社會，讓人覺得他們是一支強大軍隊。

CNN指出，巴赫姆特並不具備重要戰略價值，但與克拉莫托斯克、斯拉夫揚斯克公路連接，這兩地是人口稠密工業城市中心，若俄軍拿下掌控權，這些城市將成為俄軍下一個目標。

▲▼ 烏克蘭部隊在巴赫姆特附近對俄軍發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

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