威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

▲外媒報導威廉和哈利有機會和解。圖為去年9月英國前女王伊莉莎白二世喪禮。(圖/路透)



實習記者林郁婷/ 綜合報導

英國威廉與哈利王子不睦眾所皆知,哈利更在離開王室後,數度上節目談起和哥哥威廉的衝突,讓兄弟間的嫌隙日漸加深,如今卻傳出2人有望和解,最新消息指出,黛安娜王妃的阿姨日前過世,兩人可能在喪禮上碰面,是和解的一大機會。

根據《每日郵報》報導,黛安娜王妃的阿姨羅奇(Mary Roche)於本月3日離世,享年88歲。據悉,她過去和黛安娜王妃的關係相當緊密,也是最早發現黛安娜王妃對自己的婚姻「不開心」的人。

羅奇生前曾表示,黛安娜從小就是一個很自然,愛笑又有趣的人,她也知道黛安娜什麼時候才是真的開心,「我只記得她在那次晚宴上很不開心」,當時的黛安娜只有20歲,人生閱歷有限,而查爾斯則相反,是一位思想家,也讀了很多書,「他們也許是不同的人」。

現在外界都在猜測,威廉和哈利王子會不會在羅奇的葬禮上會面,以及哈利夫婦是否會參加查爾斯的國王加冕禮。據傳兩人已收到查爾斯的邀請,不過加冕禮當天(5月6日)也是亞契王子的4歲生日,因此到底哈利夫妻會選擇參加父親的加冕禮,還是為兒子慶生,更加引發大家好奇。

省錢大作戰!超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

"WHILE most of Britain had wedding fever ahead of Prince Charles’s marriage to Lady Diana Spencer, one close relation refused to be caught up in the excitement.



Diana’s aunt, Mary Roche, who died last Friday aged 88, had a dreadful sense of foreboding."https://t.co/fLJb1QJuHG