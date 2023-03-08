威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

▲外媒報導威廉和哈利有機會和解。圖為去年9月英國前女王伊莉莎白二世喪禮。（圖／路透）



實習記者林郁婷／ 綜合報導

英國威廉與哈利王子不睦眾所皆知，哈利更在離開王室後，數度上節目談起和哥哥威廉的衝突，讓兄弟間的嫌隙日漸加深，如今卻傳出2人有望和解，最新消息指出，黛安娜王妃的阿姨日前過世，兩人可能在喪禮上碰面，是和解的一大機會。

根據《每日郵報》報導，黛安娜王妃的阿姨羅奇（Mary Roche）於本月3日離世，享年88歲。據悉，她過去和黛安娜王妃的關係相當緊密，也是最早發現黛安娜王妃對自己的婚姻「不開心」的人。

羅奇生前曾表示，黛安娜從小就是一個很自然，愛笑又有趣的人，她也知道黛安娜什麼時候才是真的開心，「我只記得她在那次晚宴上很不開心」，當時的黛安娜只有20歲，人生閱歷有限，而查爾斯則相反，是一位思想家，也讀了很多書，「他們也許是不同的人」。

現在外界都在猜測，威廉和哈利王子會不會在羅奇的葬禮上會面，以及哈利夫婦是否會參加查爾斯的國王加冕禮。據傳兩人已收到查爾斯的邀請，不過加冕禮當天（5月6日）也是亞契王子的4歲生日，因此到底哈利夫妻會選擇參加父親的加冕禮，還是為兒子慶生，更加引發大家好奇。

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