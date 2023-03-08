　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

老婆跟已婚小王婚外情私奔，綠帽夫報復情敵勾引小王妻！意外變「兩對佳偶」。（示意圖）

▲人妻和已婚小王發生婚外情私奔，綠帽夫得知消息後，決定報復，勾引小王的老婆。（示意圖）

圖文／鏡週刊

印度比哈爾邦近日傳出一起感情事件，引發眾多網友關注。一名人妻和已婚小王發生婚外情，兩人甚至一起私奔，綠帽夫得知消息後，決定報復，並進而勾引小王的老婆，沒想到綠帽夫和小王妻最終墜入愛河，讓這兩對離異夫妻意外成為「換妻再婚」。

據《今日印度》報導，尼拉甲（Neeraj Kumar Singh）在2009年和露比戴薇（Rubi Devi）結婚，兩人生有兩子兩女，不過後來露比戴薇紅杏出牆，喜歡上一名住在娘家父母家附近的一名男子穆克許（Mukesh Kumar Singh）。不過穆克許也是有家室的男人，但他和露比戴薇卻開始發展婚外情，更在去年2月，露比戴薇帶著3個孩子和穆克許私奔，留下一名女兒給尼拉甲。

尼拉甲得知自己被戴綠帽，相當不滿，但又無法挽回露比戴薇的心，於是他決定展開「報復計畫」，進一步接近穆克許的老婆。但巧合的是，穆克許老婆的名字也叫「露比戴薇」，後來尼拉甲和這位「露比戴薇」開始有熱切互動，打電話聊天互訴心事，沒想到尼拉甲和這個「露比戴薇」真的發展出真愛感情，兩人也在今年2月正式到法院公證結婚。

尼拉甲報復情敵公引小王妻，結果兩人變真愛而再婚。（翻自saostar.vn）

據悉這位「露比戴薇」和前夫穆克許也有生孩子，並把孩子帶過來與新老公尼拉甲同住，尼拉甲也接受她的孩子。現在這兩對互相「換妻」再婚的夫妻們，結局也如童話故事般「過著幸福快樂的日子」，因此消息傳開後，這兩日引發當地網友熱烈討論，紛紛直呼：「比電影戲劇還精彩！」、「太不可思議了。」、「果真是緣分。」

更多鏡週刊報導
【有片】富二代竟是變態！約砲女網友卻恐怖性虐　把她下體當生猛海鮮狠咬啃爛
報應慎入！「百人斬殺人魔」沒死刑關42年　出獄後當網紅被人射爆慘死
南韓整形醫院監視器影像遭外流！　包含藝人「看診、更衣畫面」瘋傳

ET快訊
藏壽司不忍了！　日本3屁孩舔醬油瓶被逮捕
快訊／民進黨設「大局條款」　不建議現任議員轉戰立委
22歲女開賓士逆向右轉！　擊落重機人車噴飛
國民黨立委初選採「黨員3成、全民調7成」　最快4月提名
桃園情侶電影院看3D阿凡達　突見3警包圍嚇張嘴
比基尼少女被鯊魚「咬斷左手臂」　濺血畫面曝
快訊／荒山亮做完筆錄哽咽！　被攙扶離開
寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日壽司店惡作劇「首起逮捕」！　3屁孩舔醬油瓶po網被抓

本土猴痘連爆3例　英研究：98%患者來自這個「交友圈」

趁一旁妻兒熟睡對「6歲女兒」硬來！　變態父性侵得逞還錄影

學校餐廳「火辣廚娘」狂傳裸照引誘　勾14歲學生「車上壞壞」被捕

家中2條魚變成「香酥炸錦鯉」她嚇壞！　爸媽比讚：肉很甜

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

電動機車充電「半夜爆裂聲」　他差幾步被炸死！瞬間陷恐怖火海

2009年來新高！日本民調：86.2%民眾擔憂「國家捲入戰爭」

62歲阿嬤嫁26歲鮮肉尪　找代孕拚「愛的結晶」！認：生不出來了

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

日壽司店惡作劇「首起逮捕」！　3屁孩舔醬油瓶po網被抓

本土猴痘連爆3例　英研究：98%患者來自這個「交友圈」

趁一旁妻兒熟睡對「6歲女兒」硬來！　變態父性侵得逞還錄影

學校餐廳「火辣廚娘」狂傳裸照引誘　勾14歲學生「車上壞壞」被捕

家中2條魚變成「香酥炸錦鯉」她嚇壞！　爸媽比讚：肉很甜

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

電動機車充電「半夜爆裂聲」　他差幾步被炸死！瞬間陷恐怖火海

2009年來新高！日本民調：86.2%民眾擔憂「國家捲入戰爭」

62歲阿嬤嫁26歲鮮肉尪　找代孕拚「愛的結晶」！認：生不出來了

工具機展土耳其買主團發信　感謝貿協對土耳其震災的關心與友好

支持全動法不代表挺全民皆兵　王婉諭批綠營鴨霸：辦公室想一想就推

黃敏惠拜會日本旅行社長小谷野悅光　送12項參展好禮

獨／天母40年茉莉小吃店月底熄燈　82歲「茉莉本尊」曝收店內幕

2萬元救命錢放口袋噴飛　剛好被警撿到...雲林翁破涕為笑

綠營「不建議現任議員轉戰立委」　黃揚明：直接禁止不是更乾脆？

鄭宗哲開路二壘手！林岳平首戰派胡智爲有原因

王建煊喊關扁、執行死刑犯　鄭運鵬：比我想像的更奇怪

交屋一查漲300萬！他卻嘆1現象「買2房新屋」：竟比老公寓還慘

NCC通過《Global Trekker》境外頻道落地台灣

女坐輪胎盪鞦韆屁股卡住　消防員「鋸＋拔1hr」救援

國際熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

她當街用水溝水洗下體！40秒影片瘋傳

猛男遭2女下藥迷姦　刺穿動脈放血慘死

薑罐被丟菸頭　壽司店宣布「取消迴轉壽司」

少女被鯊魚咬斷左手臂　爆血畫面曝光

弒父啃心臟！巴西殺手奪百命　被封正義使者

聯準會加速升息衝擊　美股狂洩574點

人妻臨終求「和前任再來一砲」尪崩潰了

麥卡錫證實將與蔡英文見面　不排除將訪台

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

烏戰俘疑遭亂槍處決　澤倫斯基誓言找出兇手

神父佈道一半教堂上演活春宮　他羞喊耶穌

顏值最高國家排行　亞洲「這國」進前5

更多熱門

相關新聞

起底台日混血篠崎泫情史！

起底台日混血篠崎泫情史！

日前陳零九在演唱會上唱到一曲〈敢不敢〉，接近尾聲時，背後大銀幕突然播出他淚流滿面的影像，只見他在影片中邊哭邊說：「你們也會遇到跟我一樣的挫折，但是哭完以後，你要告訴自己，你做得到的。」雖然那段影片是8年前，他在臉書放上崩潰暴哭的影片，結果馬上變成「才宣布分手10年女友呼呼　陳零九開唱『崩潰暴哭』畫面曝光」的網路新聞。

鄭人碩驚傳分手　小薰8個字回應

鄭人碩驚傳分手　小薰8個字回應

白色情人節來了！命理師曝「12生肖開桃花」訣竅

白色情人節來了！命理師曝「12生肖開桃花」訣竅

摩鐵衝撞12次！人妻「有點裂」嬌喊要暖機

摩鐵衝撞12次！人妻「有點裂」嬌喊要暖機

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰

關鍵字：

出軌婚外情鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

「物慾超低」星座女Top 3

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面