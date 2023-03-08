　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

23歲罕病女「身高110公分」！長相稚氣像小孩...男友遭轟病態

▲▼ 。（圖／）

▲患罕病的雷依（中），23歲了身高只有110公分。（圖／翻攝thereal_shaunarae99 IG，下同）

圖文／CTWANT

美國女子雷依（Shauna Rae）因為罹患罕病，23歲的她身高只有110公分，像活在8歲小孩的體內，而26歲的男子斯威加特（Dan Swygart）經由實境節目跟她開始交往約會，被貼上了病態標籤，近期他透露最新感情狀況，分手後他們仍是好朋友。

《每日郵報》報導，斯威加特在TLC真人秀節目《我是雷依》和雷依進行一系列約會，他在去年12月遭受網友抨擊，認為這對情侶很奇怪，因為雷依孩子氣的外表，看了令人不安，許多網友紛紛留言「我看了很不舒服」、「她今年23歲，但她看起來和說話都像一個8歲孩子」、「如果男人把她視為女人，不是撒謊就是有病」、「父母應該當心」。

▲▼ 。（圖／）

▲斯威加特和雷依交往，被貼上病態標籤。

據了解，身高110公分，體重22公斤的雷依，起初在社群上認識斯威加特，經過聊天了解後，斯威加特決定飛到紐約長島，親自見她一面。不久後，斯威加特宣布2人的決定，他們更適合做朋友而不是浪漫的伴侶。在節目首播後的3個月，斯威加特在IG發文說，每當他滑臉書或YouTube，看的都是他跟雷依的影片，「我和肖娜仍然是好朋友，彼此互相了解。」

▲▼ 。（圖／）

▲雷依（右）跟男友斯威加特分手後仍是朋友。

雷依曾在節目中說，她跟斯威加特有很多相同點，2人在水族館度過了一天，妹妹也有加入約會，而他還到家裡做壽司卷，「實際上，我並沒有真正考慮過我們是否處於戀愛關係中，以及那會是什麼樣子。」對此，斯威加特回應，酸民們的言論讓他作嘔，「她從小就患上了癌症，她總是覺得自己與眾不同，並受到社會的不同對待。你怎麼敢剝奪她與他人建立聯繫、友誼和關係的權利？」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
甜蜜娃娃音1／甜美聲線被指如林志玲　劉涵竹緊貼五年男友黏TT
一周爆3本土猴痘　薛瑞元：「特殊交友圈」疫調方法要更細膩
台中港離岸風機平台赫見男屍！海巡人員驚呼：一般人爬不上去

ET快訊
快訊／荒山亮抵警局　發布正式聲明
小薰罕見硬起來發聲！　親揭「和鄭人碩交往現況」
快訊／愛子遭酒駕撞死　80歲老母哭到無法簽死亡證明
驚傳世紀復合周揚青　羅志祥首現身「5字直球回應」
王建煊喊選總統　當選馬上關陳水扁、1個月內槍斃所有死刑犯
快訊／荒山亮現身！　穿黑西裝抵警局說「這句話」
快訊／騎士腦液流出慘死！　賓士酒駕逆向二度撞殺
噴空中翻5圈畫面曝！　三重騎士再遭賓士輾過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電動機車充電「半夜爆裂聲」　他差幾步被炸死！瞬間陷恐怖火海

2009年來新高！日本民調：86.2%民眾擔憂「國家捲入戰爭」

62歲阿嬤嫁26歲鮮肉尪　找代孕拚「愛的結晶」！認：生不出來了

惹到碟仙？28名女學生「玩通靈遊戲」詭異昏厥　集體送醫住院

弒父啃心臟！巴西殺人魔奪百命「血洗監獄」　民眾封他正義使者

23歲罕病女「身高110公分」！長相稚氣像小孩...男友遭轟病態

前妻做家庭主婦25年！　法院要男子「支付650萬元」最低薪資

牙齒美白嚇到男友比特犬　貓奴女被恐怖撕咬「當場扯下鼻子」

差點把「中獎彩券」丟垃圾桶　22歲男撿回再看一次爽中154萬元

1顆蛋賣1日幣！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

電動機車充電「半夜爆裂聲」　他差幾步被炸死！瞬間陷恐怖火海

2009年來新高！日本民調：86.2%民眾擔憂「國家捲入戰爭」

62歲阿嬤嫁26歲鮮肉尪　找代孕拚「愛的結晶」！認：生不出來了

惹到碟仙？28名女學生「玩通靈遊戲」詭異昏厥　集體送醫住院

弒父啃心臟！巴西殺人魔奪百命「血洗監獄」　民眾封他正義使者

23歲罕病女「身高110公分」！長相稚氣像小孩...男友遭轟病態

前妻做家庭主婦25年！　法院要男子「支付650萬元」最低薪資

牙齒美白嚇到男友比特犬　貓奴女被恐怖撕咬「當場扯下鼻子」

差點把「中獎彩券」丟垃圾桶　22歲男撿回再看一次爽中154萬元

1顆蛋賣1日幣！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完

國境解封！香港鐵道作家包下「台鐵列車」補辦婚禮　圓3年前夢想

電動機車充電「半夜爆裂聲」　他差幾步被炸死！瞬間陷恐怖火海

快訊／荒山亮發聲了！喊冤沒性侵　遭索取鉅額金「心生畏懼」

AD噴血轟30分22籃板！詹皇狂讚太殘暴　湖人逼近西區第5

巴黎時裝周／Jennie與朴敘俊夢幻合體！CHANEL山茶花綻放迷你包、絕美大衣

New Balance與Samsonite打造夢幻「果凍行李箱」　連旅行用鞋盒都超Q

吃飯撞見超巨新同伴！牠爆氣對峙不敢動　角度一換曝「爆笑真相」

一次4口味！超商就能喝到「現打果昔」　全台3店搶先賣

國民黨徵召侯友宜機率高不高？　新北市議長蔣根煌表態：當然高

尾隨賽車場女員工熊抱「上下搖晃4秒」　色男辯嬉鬧下場曝

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

國際熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

她當街用水溝水洗下體！40秒影片瘋傳

猛男遭2女下藥迷姦　刺穿動脈放血慘死

薑罐被丟菸頭　壽司店宣布「取消迴轉壽司」

弒父啃心臟！巴西殺手奪百命　被封正義使者

聯準會加速升息衝擊　美股狂洩574點

人妻臨終求「和前任再來一砲」尪崩潰了

少女被鯊魚咬斷左手臂　爆血畫面曝光

麥卡錫證實將與蔡英文見面　不排除將訪台

烏戰俘遭俄軍亂槍射殺　身分證實了

顏值最高國家排行　亞洲「這國」進前5

神父佈道一半教堂上演活春宮　他羞喊耶穌

烏戰俘疑遭亂槍處決　澤倫斯基誓言找出兇手

更多熱門

相關新聞

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

薑罐被丟菸頭　日本壽司店宣布「取消迴轉壽司」

薑罐被丟菸頭　日本壽司店宣布「取消迴轉壽司」

Meta傳本周要再「大規模裁員」！

Meta傳本周要再「大規模裁員」！

算命師說「核桃樹擋姻緣」！24歲女回家直接砍掉

算命師說「核桃樹擋姻緣」！24歲女回家直接砍掉

富二代下毒「鉈摻酒」謀殺21歲女大生　驚人背景被起底

富二代下毒「鉈摻酒」謀殺21歲女大生　驚人背景被起底

關鍵字：

Shauna Rae周刊王

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

「物慾超低」星座女Top 3

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面