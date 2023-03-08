替中華隊加油！　高雄捷運宣布「這資格」搭捷運、輕軌都免費

▲2023WBC世界棒球經典賽A組賽事今日開打，中華隊晚間迎戰巴拿馬。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

2023世界棒球經典賽A組賽事將在今（8日）正式開打！中華隊於晚間7點於台中洲際棒球場迎戰巴拿馬。高雄捷運宣布，中華隊出賽當天，粉絲旅客持當日場次有效票券，搭乘輕軌、捷運免費。

高雄捷運紅線是於2008年3月9日營運通車，而同年9月14日則是橘線開通加入營運，為歡慶通車滿15週年，高捷公司將規劃推出「高捷柑心為你」系列活動，由高捷人氣站長蜜柑擔任活動代言人。

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▲替中華隊加油！高雄捷運宣布憑中華隊出賽票券，搭捷運、輕軌免費。（圖／記者許宥孺翻攝）

「高捷柑心為你」系列熱身活動將由「輕軌少女隊與蜜柑站長為中華隊加油」起跑，中華隊出賽當天，粉絲旅客持當日場次有效票券，搭乘捷運、輕軌免費。

另外高捷商品館於3月9日至12日，限時四天推出消費不限金額即贈送精美小禮(實體門市限定；贈品數量有限，送完為止)，其中美麗島站捷運商品館、高雄車站捷運商品館、左營站旅遊諮詢處及高捷蝦皮網路商城精選商品$100元起超殺優惠。

▲疫情趨緩，高捷運量走過低谷，運量復甦。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運公司表示，高雄捷運運量在營運第一年日運量約11萬，雖未達損益平衡，但實際上已是高雄所有大眾運輸工具佔比之首，歷經多年戮力經營，原已成功轉虧為盈，並在2019年達到日均運量17.9萬的高峰，不過在2020年起疫情影響之下，運量受到重大衝擊，2021年日均運量甚至跌至10.2萬。

高捷公司指出，隨著疫情趨緩，輕軌逐漸成環以及捷運持續提供最佳運輸服務努力下，日均運量回到當年原點11.1萬。今年度將以日均運量提升至14萬為努力目標，期能早日再達運量高峰。