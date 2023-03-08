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電動機車充電「半夜爆裂聲」　他差幾步被炸死！瞬間陷恐怖火海

▲▼電動機車鋰電池在屋內充電，半夜突然爆炸。（圖／翻攝自英國西約克郡消防局）

▲電動機車鋰電池在屋內充電，屋主半夜下樓差點被炸死。（圖／翻攝自英國西約克郡消防局，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國西約克郡城鎮哈利法克斯（Halifax）2月發生恐怖民宅爆炸意外，當局公布的監視器畫面，一名男性屋主在夜間被「爆裂聲」吵醒後，正打算下樓查看，才走到一半屋內就瞬間爆炸，畫面閃成一片白光，伴隨著駭人的巨大爆炸聲，接著陷入橘紅火海。而引起爆炸的是正在屋內充電的電動機車鋰電池。

根據英國BBC報導，西約克郡消防和救援部門最近公布一段令人震驚的火災影片，警告民眾不要在鋰電池充電時離開現場。火災調查小組主任卡瓦勒（John Cavalier）說，「雖然鋰電池引起的火災很常見，但能完整展示出火災的危險程度的影片卻不常見。」他說，從影片中可以清楚看到，嚴重火勢令人驚駭，「我們都不希望這種事情在自家發生。」

▲▼電動機車鋰電池在屋內充電，半夜突然爆炸。（圖／翻攝自英國西約克郡消防局）

這起火災發生在2月24日凌晨1點左右，電動機車的電池在屋內充電時發出「爆裂聲」，屋主被吵醒後衝下樓，險些因爆炸喪命。西約克郡消防部門稱，會發出這種聲音代表電池內部已產生過多熱量，導致環境「熱失控」（thermal runaway），幾秒鐘內就發生爆炸，引燃大火，屋主大聲求救。

當下屋內5人全都吸入濃煙，其中一人口腔與氣管被燒傷，但皆無生命危險。靠近爆炸點的廚房因濃煙和高溫嚴重受損，其他空間也都受到火災影響。卡瓦勒補充，消防隊處理的其他類型的火災通常延燒緩慢，足以讓人們逃生，但電池火災蔓延迅速、火勢兇猛，縮短了可逃生的時間。

西約克郡消防部門提醒大眾，務必確保正確充電方式與設備正常；不要使用膨脹或變形的電池；充飽電後就要即時取出電池；充電時遠離可燃物，不要將充電設備放在棉被裡或上方；不要把電池放在無人看管的地方充電，或是在擋住逃生出口的地方充電。

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