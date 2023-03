電動機車充電「半夜爆裂聲」　他差幾步被炸死！瞬間陷恐怖火海

▲電動機車鋰電池在屋內充電,屋主半夜下樓差點被炸死。(圖/翻攝自英國西約克郡消防局,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國西約克郡城鎮哈利法克斯(Halifax)2月發生恐怖民宅爆炸意外,當局公布的監視器畫面,一名男性屋主在夜間被「爆裂聲」吵醒後,正打算下樓查看,才走到一半屋內就瞬間爆炸,畫面閃成一片白光,伴隨著駭人的巨大爆炸聲,接著陷入橘紅火海。而引起爆炸的是正在屋內充電的電動機車鋰電池。

Footage captured by homeowners in West Yorkshire showing dangers of lithium batteries



Video shows owner rushing downstairs after being woken up by a popping noise created by batteries of an electric motorbike being charged.



Lithium battery safety https://t.co/Vq1mfgRW1U pic.twitter.com/wjVrfMJgXD