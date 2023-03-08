快訊／麥卡錫證實將與蔡英文在美見面　不排除未來訪台可能性

▲美國聯邦眾議院議長麥卡錫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博8日報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計畫在美國與蔡英文見面，同時強調此次會晤並不代表排除日後訪台的可能性。

先前英國媒體《金融時報》（Financial Times）引述消息指出，在蔡英文出訪中美洲國家過境美國時，會在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說，也將與麥卡錫見面。報導指出，兩人不在台北會晤是避免刺激北京做出激烈反應。

▼總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）