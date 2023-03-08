差點把「中獎彩券」丟垃圾桶　22歲男撿回再看一次爽中154萬元

▲男差點把中大獎的彩券丟掉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州22歲男子曼波(Mambo)買了刮刮樂後，差點把中獎彩券丟進垃圾桶中，幸好後來他再次檢查，發現自己中美元5萬元（約台幣154萬元）大獎，差點和好運擦身而過。

居住在馬里蘭州Temple Hills的曼波是一名銷售人員，他和妻子近來在查爾斯郡拉普拉塔市(La Plata)一間便利商店購物時，順手花美元30元（約台幣925元）買刮刮樂想要試試手氣，原以為買的彩券都沒有中獎，差點直接把彩券全丟進垃圾桶中。

A lottery winner came within moments of throwing a £41,000 fortune in the rubbish bin.https://t.co/Aj5fRjcy8b — Daily Star (@dailystar) March 7, 2023

曼波表示，當時他在整理彩券，突然注意到一張已經刮過的Gold X20刮刮樂，原本打算直接丟掉，但他決定丟掉前再檢查一次，結果意外發現中大獎，讓他領獎時開心表示，「我們原本打算直接丟掉的，幸好沒有」。

曼波表示，由於房價現在愈來愈貴，他和妻子打算用這筆錢購買新房。彩券公司表示，曼波所中獎的Gold X20彩券，同樣的大獎目前還有4份，而幫助曼波購買到中獎彩券的商店也能獲得獎勵金。

